桃市首推無人自駕巴士試車 年底前上路免費接駁

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右一）、交通部次長王國材（右二）等人搭乘無人自駕巴士體驗，見證市府首推無人自駕巴士測試接駁社區行駛服務。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）、交通部次長王國材（右二）等人搭乘無人自駕巴士體驗，見證市府首推無人自駕巴士測試接駁社區行駛服務。記者曾增勳／攝影

桃園市政府經發局今天上午在機捷青埔機廠舉辦理桃園青埔自駕巴士通過無人載具科技創新實驗計畫成果發表會，市長鄭文燦、交通部次長王國材、國發會副主委鄭貞茂共同見證，市府首推無人自駕巴士應用在機捷與社區接駁行駛試車服務，稱許行車平順，市府無人自駕巴士免費社區接駁預定今年12月上路。

市府經發局推動無人巴士接駁計畫，目前協助台灣智慧駕駛公司通過經濟部無人載具科技創新實驗計畫審查，並向監理單位請領試車牌，接著進行前置整備作業、測試不載客運行，預計今年12月，將以平日10時至16時、每天30班次，提供A17領航站到大園高中、週邊社區免費接駁載客服務。

鄭文燦表示，無人自駕車運行計畫測試，這次從機捷維修廠擴大到附近社區，市府今年2月虎頭山創新基地獲測試車牌，並完成機捷青埔維修廠半封閉場地測試，現在進入第2階段半開放場域測試。

他說，無人自駕巴士運行接駁社區服務，將以機捷維修廠周邊道路做為測試基地，也會加裝智慧感測元件，包括高清地圖，這項測試計畫代表進入無人自駕車產業的新里程碑，讓桃園成為自駕車產業的領頭羊，他也感謝國發會、交通部、經濟部的支持。

桃園市長鄭文燦（右三）、交通部次長王國材（右二）、國發會副主委鄭貞茂（左二）見證市府首推無人自駕巴士測試接駁社區行駛服務。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右三）、交通部次長王國材（右二）、國發會副主委鄭貞茂（左二）見證市府首推無人自駕巴士測試接駁社區行駛服務。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左四）、交通部次長王國材（右四）等人搭乘見證無人自駕巴士測試行駛按讚。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左四）、交通部次長王國材（右四）等人搭乘見證無人自駕巴士測試行駛按讚。記者曾增勳／攝影

無人巴士 機捷 鄭文燦

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