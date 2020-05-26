桃市首推無人自駕巴士試車 年底前上路免費接駁

桃園市政府經發局今天上午在機捷青埔機廠舉辦理桃園青埔自駕巴士通過無人載具科技創新實驗計畫成果發表會，市長鄭文燦、交通部次長王國材、國發會副主委鄭貞茂共同見證，市府首推無人自駕巴士應用在機捷與社區接駁行駛試車服務，稱許行車平順，市府無人自駕巴士免費社區接駁預定今年12月上路。

市府經發局推動無人巴士接駁計畫，目前協助台灣智慧駕駛公司通過經濟部無人載具科技創新實驗計畫審查，並向監理單位請領試車牌，接著進行前置整備作業、測試不載客運行，預計今年12月，將以平日10時至16時、每天30班次，提供A17領航站到大園高中、週邊社區免費接駁載客服務。

鄭文燦表示，無人自駕車運行計畫測試，這次從機捷維修廠擴大到附近社區，市府今年2月虎頭山創新基地獲測試車牌，並完成機捷青埔維修廠半封閉場地測試，現在進入第2階段半開放場域測試。