紅樹林公園今啟用 成為17公里海岸線最美中繼站

17公里海岸線休憩中繼點的紅樹林公園今天啟用，新竹市長林智堅說，此次工程大幅改造公共廁所、觀景平台、無障礙步道與自行車牽引坡道，破除17公里自行車道與紅樹林公園之間的隔閡，成自行車友重要的中繼休憩站，增設的平台更可遠眺無敵海景，打造景觀與生態兼具的海岸新亮點。

城銷處指出，本次工程向交通部觀光局爭取1500萬元預算，重新改造紅樹林公園，淘汰舊有的臨時性廁所、更新破舊的棧道，新設無障礙廁所；過去17公里堤頂自行車道與公園之間因地勢高差不易到達，也藉由這次工程重新規劃自行車牽引道、階梯等設施。廁所上方另設置觀景平台，保留現有烏臼樹種，設置擴張網，形成小型的自行車驛站。

城銷處說，當地周遭的紅樹林過去生長過於密集，市府近幾年來陸續完成這3百多公頃紅樹林疏伐，致力恢復溼地面貌，鳥類覓食棲地變多了，生態系因此變得更豐富，也解決困擾周遭大庄、虎山里居民十幾年的小黑蚊及出海口阻塞問題。

林智堅說，紅樹林公園是自行車道上最重要的中繼休息站，市府將過去互不相通的紅樹林公園、17公里自行車道利用抿石子無障礙坡道重新串聯，讓車友能夠進入休憩，不僅廁所擴增，建築也利用地形設置觀景平台，可遠眺無敵夕陽海景，整體規劃與周遭自然環境融合外更重視維管，有望成為新的觀光客打卡熱點。