竹縣3所新設非營利幼兒園 最快6月12日辦理招生登記

為滿足年輕家庭教育需求，新竹縣政府今年新增3所非營利幼兒園，教育處表示，竹東非營利幼兒園預計於6月12、13日，在竹東國小辦理招生登記，文小一、文中二非營利幼兒園預計7月3、4日，在新竹縣體育館大門口及碼頭區登記招生，時間仍以簡章公告為準，設籍竹縣的幼兒皆可參與登記報名。

竹東非營利幼兒園位於竹東國小內，委託社團法人新竹縣遠見多元教育發展協會承辦，6月12日上午9點到下午4點、13日的9點至12點，將在竹東國小活動中心辦理招生登記，預計招收4班，2至3歲幼幼班1班、16人，3歲以上至入國小學前幼兒3班、90人。

文小一、文中二非營利幼兒園則預計7月3、4日，在新竹縣體育館大門口及碼頭區辦理招生登記，詳細時間仍以簡章公告為準。

文小一非營利幼兒園位於福興東路二段與嘉豐五路交叉口，預計招生班級數12班，規畫2班2至3歲幼幼班、32人，3歲以上至入國小學前則有10班、300人，委託社團法人台灣幼兒早期教育協會承辦。

文中二非營利幼兒園位於高鐵九路與隘口二路交叉口，預計招生班級數11班，招收3歲至入國小前幼兒330人，委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會承辦；

另外，新竹縣政府也爭取規畫興建湖口文小及竹北文小十非營利幼兒園。湖口文小預定地為達生七街、達生八街口，獲得國教署核定經費為1億491萬元，預計招收2至3歲幼幼班2班、32人，3到5歲8班、240人，合計272名幼兒，5月26日評選建築師。

竹北文小十非營利幼兒園則預定在環北路五段、新光五街、華興三街口，獲得國教署核定經費為8593萬元，預計招收2至3歲幼幼班2班、32人，3到5歲6班、180人，合計212名幼兒，目前辦理建築師遴選，將在6月16日評選。