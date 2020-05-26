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影／疫情影響物資捐贈 群聯電子員工3天募集83萬贈家扶

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
群聯電子員工發揮愛心，短短3天募集83萬元善款購買大批民生物資捐贈苗栗家扶中心。記者胡蓬生／攝影
群聯電子員工發揮愛心，短短3天募集83萬元善款購買大批民生物資捐贈苗栗家扶中心。記者胡蓬生／攝影

苗栗家扶中心受新冠肺炎疫情影響，外界捐贈的民生物資大幅縮水，經濟弱勢家庭的生活更顯困苦，群聯電子股份有限公司董事長潘健成知悉後號召全體員工發揮愛心，發起「2020抗疫物資捐贈專案」，與員工、好友一起捐善款採購物資，短短3天募集到83萬元，今天上午將大批物資送抵苗栗家扶，員工的愛心發光發熱，讓弱勢家庭感受社會的關懷與溫暖。

群聯電子副總經理鄺宗宏代表公司捐贈，他表示群聯一直秉持「在地經營、在地關懷」的公益服務理念，近20年來積極參與各種公益活動、協助社會弱勢團體，也將關懷扶幼行動延伸至全台，希望盡一己之力，幫助更多的弱勢族群與兒童。

鄺宗宏指出，群聯電子得知苗栗家扶有許多經濟弱勢家庭無力應對疫情衝擊，以致收入減少甚至失業，公司基於回饋社會之心，特別籌辦「2020抗疫物資捐贈專案」，藉由同仁的愛心捐款，協助更多弱勢家庭度過難關，也期盼社會大眾、企業也能齊心投入，關注社會公益。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，非常感謝群聯電子的善舉，在短時間內號召員工捐款60萬4100元、公司加碼15萬5900元，此外誼安牙醫診所薛文崚醫師也樂捐7萬元，總計83萬元用來購買麵、油、餅乾、罐頭、衛生紙等12項生活物資，捐贈苗栗家扶扶助的942戶經濟弱勢家庭，共1774名兒少受惠，群聯員工展現的愛心力量令人感動，充滿正能量，在新冠肺炎疫情導致社福單位捐款及物資缺乏之際，群聯電子員工這股暖流及時提供經濟弱勢兒童有充足的生活物資，在這波疫情影響下不至於餓肚子，幫助台灣社會一起抗疫渡難關，充分展現企業社會責任。

群聯電子員工發揮愛心，短短3天募集83萬元善款購買大批民生物資捐贈苗栗家扶中心。記者胡蓬生／攝影
群聯電子員工發揮愛心，短短3天募集83萬元善款購買大批民生物資捐贈苗栗家扶中心。記者胡蓬生／攝影
群聯電子員工發揮愛心，短短3天募集83萬元善款購買大批民生物資捐贈苗栗家扶中心。記者胡蓬生／攝影
群聯電子員工發揮愛心，短短3天募集83萬元善款購買大批民生物資捐贈苗栗家扶中心。記者胡蓬生／攝影
群聯電子員工發揮愛心，短短3天募集83萬元善款購買大批民生物資捐贈苗栗家扶中心。記者胡蓬生／攝影
群聯電子員工發揮愛心，短短3天募集83萬元善款購買大批民生物資捐贈苗栗家扶中心。記者胡蓬生／攝影

弱勢家庭 疫情

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