影／疫情影響物資捐贈 群聯電子員工3天募集83萬贈家扶

苗栗家扶中心受新冠肺炎疫情影響，外界捐贈的民生物資大幅縮水，經濟弱勢家庭的生活更顯困苦，群聯電子股份有限公司董事長潘健成知悉後號召全體員工發揮愛心，發起「2020抗疫物資捐贈專案」，與員工、好友一起捐善款採購物資，短短3天募集到83萬元，今天上午將大批物資送抵苗栗家扶，員工的愛心發光發熱，讓弱勢家庭感受社會的關懷與溫暖。

群聯電子副總經理鄺宗宏代表公司捐贈，他表示群聯一直秉持「在地經營、在地關懷」的公益服務理念，近20年來積極參與各種公益活動、協助社會弱勢團體，也將關懷扶幼行動延伸至全台，希望盡一己之力，幫助更多的弱勢族群與兒童。

鄺宗宏指出，群聯電子得知苗栗家扶有許多經濟弱勢家庭無力應對疫情衝擊，以致收入減少甚至失業，公司基於回饋社會之心，特別籌辦「2020抗疫物資捐贈專案」，藉由同仁的愛心捐款，協助更多弱勢家庭度過難關，也期盼社會大眾、企業也能齊心投入，關注社會公益。