聽新聞
test
0:00 / 0:00

斜紋夜蛾幼蟲 入侵田間進逼住家

聯合晚報 / 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣部分地區斜紋夜蛾大爆發，幼蟲啃食綠肥植物。 圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣部分地區斜紋夜蛾大爆發，幼蟲啃食綠肥植物。 圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣斜紋夜蛾幼蟲最近大爆發，大批入侵田間，蟲蟲清不勝清，由於與秋行軍蟲相似，縣府農業處接報疲於奔命辨識，處長陳錦俊允諾考慮，由農會提計畫申請藥劑補助防治，並建請農改場研究，找出不易成為斜紋夜蛾寄主的田間綠肥作物。

縣議員張顧礫昨天上午6點多接獲苑裡鎮農民求助，家旁大量斜紋夜蛾幼蟲入侵，他趕去察看，農民已經清掉2大畚斗，且不到1分鐘又捉到一堆，蟲蟲危機讓人怵目驚心，苑裡鎮至少30幾戶農家受害。

他指出，受到鯉魚潭灌溉水源影響，及停灌獎勵休耕，全縣休耕面積從100公頃，翻好幾倍到400多公頃，休耕種植綠肥作物田菁、太陽麻、青皮豆及埃及三葉草等，成了斜紋夜蛾幼蟲溫床，目前還沒有到翻耕時節，翻耕或噴灑防治藥劑又要農民額外負擔，縣府應協助處理解決。

陳錦俊表示，斜紋夜蛾生長快、繁殖力強，外形與列疫情管制秋行軍蟲相似，農業處已對農民發出警報，如果靠近住家，可參考使用矽藻土資材、大陶殺粉劑、淨家蟲、愛快殺蟲粉劑，或神奇殺圈等環境居家用藥，進行害蟲的隔絕。

農業處指出，斜紋夜蛾與秋行軍蟲的幼蟲容易搞混，斜紋夜蛾背部兩側具有黑色三角形斑紋，秋行軍蟲則為每節有4個點，倒數第2節4點呈矩形，籲請農民除防治斜紋夜蛾外，一併加強田間秋行軍蟲巡檢，如發現疑似秋行軍蟲體應落實通報。

秋行軍蟲 農民 疫情

延伸閱讀

苗栗蟲蟲危機 斜紋夜蛾幼蟲進逼住家

秋行軍蟲 首見危害落花生

秋行軍蟲疫情擴大 首度發現危害落花生

斜紋夜蛾爆量繁殖 苗栗縣府籲防治避危害農作

相關新聞

桃市泳池、校園室內租借 下周一開放

隨著疫情趨緩，桃園市政府決定從6月1日開放學校室內空間租借及教學游泳池、11個對外營業型游泳池，新竹縣市、苗栗縣因各有考...

竹縣安心旅宿 首批13家獲標章

新竹縣觀光振興開跑囉！縣府近期輔導旅宿業者強化環境衛生，縣長楊文科昨天頒發首批「安心旅宿」標章給13家業者，強調從訂房到...

斜紋夜蛾幼蟲入侵 苑裡農家告急

苗栗縣斜紋夜蛾幼蟲大爆發，縣議員張顧礫接獲農民求助，大批蟲蟲清不勝清，縣府農業處允諾思考由農會提計畫申請藥劑補助，並建請...

桃市自駕巴士 拚年底上路免費搭

桃園市政府經發局昨天上午在機捷青埔機廠，舉辦自駕巴士通過無人載具科技創新實驗計畫成果發表會。市長鄭文燦、交通部次長王國材...

最強業配王來了 陳時中28日訪新竹、品嘗在地美食

衛福部長陳時中成為全台焦點，各縣市紛紛「搶時中」，新竹市府今釋出消息，陳時中將於28日來訪竹市，除會到北區行政大樓慰問第...

翻轉醫療教育模式 陽明公衛生體驗桃園復興山區醫療

健保署北區業務組為使公衛醫學生實地了解偏遠山地鄉醫療情形，與國立陽明大學公共衛生研究所張鴻仁教授（健保署改制前總經理）合...

桃園市新屋區28日5700戶停水10小時

台灣自來水公司第二區管理處配合桃園市政府水務局辦理「中壢區民族路改管斷管連絡工程」，5月28日上午9點起至晚上7點，停水...

竹縣觀光振興起跑 13家業者獲首批「安心旅宿」標章

新竹縣觀光振興開跑囉！新竹縣政府近期輔導旅宿業者強化環境衛生安全，縣長楊文科今天頒發首批「安心旅宿」標章給13家業者，強...

2020（愛你愛妳）浪漫年 來南庄花卉節當主角

交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦「2020南庄花卉節」5月30日登場，今天公布5大展區、5大浪漫主題、15處花卉香氛...

紅樹林公園今啟用 成為17公里海岸線最美中繼站

17公里海岸線休憩中繼點的紅樹林公園今天啟用，新竹市長林智堅說，此次工程大幅改造公共廁所、觀景平台、無障礙步道與自行車牽...

斜紋夜蛾幼蟲 入侵田間進逼住家

苗栗縣斜紋夜蛾幼蟲最近大爆發，大批入侵田間，蟲蟲清不勝清，由於與秋行軍蟲相似，縣府農業處接報疲於奔命辨識。

竹縣3所新設非營利幼兒園 最快6月12日辦理招生登記

為滿足年輕家庭教育需求，新竹縣政府今年新增3所非營利幼兒園，教育處表示，竹東非營利幼兒園預計於6月12、13日，在竹東國...

熱門新聞

23兩海戰車海鮮大餐逾4千元貴嗎？ 網友熱議

振興券支付1千換3千政策 逢甲商圈主委：太不乾脆了！

殯葬業設大安精華區 居民拉布條「還我文教氣息」

消失的糖鐵 台南玉井善化線左鎮五分車車站可望重現

台南左鎮小黃公車上路 社區總幹事：眼淚都快掉下來

台東美麗灣進入仲裁階段 縣府：賠償金額恐對財政衝擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。