斜紋夜蛾幼蟲 入侵田間進逼住家

苗栗縣斜紋夜蛾幼蟲最近大爆發，大批入侵田間，蟲蟲清不勝清，由於與秋行軍蟲相似，縣府農業處接報疲於奔命辨識，處長陳錦俊允諾考慮，由農會提計畫申請藥劑補助防治，並建請農改場研究，找出不易成為斜紋夜蛾寄主的田間綠肥作物。

縣議員張顧礫昨天上午6點多接獲苑裡鎮農民求助，家旁大量斜紋夜蛾幼蟲入侵，他趕去察看，農民已經清掉2大畚斗，且不到1分鐘又捉到一堆，蟲蟲危機讓人怵目驚心，苑裡鎮至少30幾戶農家受害。

他指出，受到鯉魚潭灌溉水源影響，及停灌獎勵休耕，全縣休耕面積從100公頃，翻好幾倍到400多公頃，休耕種植綠肥作物田菁、太陽麻、青皮豆及埃及三葉草等，成了斜紋夜蛾幼蟲溫床，目前還沒有到翻耕時節，翻耕或噴灑防治藥劑又要農民額外負擔，縣府應協助處理解決。

陳錦俊表示，斜紋夜蛾生長快、繁殖力強，外形與列疫情管制秋行軍蟲相似，農業處已對農民發出警報，如果靠近住家，可參考使用矽藻土資材、大陶殺粉劑、淨家蟲、愛快殺蟲粉劑，或神奇殺圈等環境居家用藥，進行害蟲的隔絕。

農業處指出，斜紋夜蛾與秋行軍蟲的幼蟲容易搞混，斜紋夜蛾背部兩側具有黑色三角形斑紋，秋行軍蟲則為每節有4個點，倒數第2節4點呈矩形，籲請農民除防治斜紋夜蛾外，一併加強田間秋行軍蟲巡檢，如發現疑似秋行軍蟲體應落實通報。