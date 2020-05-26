台中市新闢公車路線839重要 二位民代今天先後會勘

台中市新公車路線839今年7月將上路，是台中海線地區重要路線，今天有二名台中市議員先後找相關單位到場會勘，台中市議員李榮鴻表示，他多次爭取台中市新闢公車路線839路「泰安火車站－日南火車站－國立苑裡高中」，7月1日將上路，希望能藉由這條新公車路線的啟動，連結溪北地區山、海線台鐵車站，縮短學生及勞工朋友通勤時間。

台中市議員施志昌今天早上也找台中市政府交通局公共運輸處、東南客運公司和當地里長等人，在日南慈德宮會勘新設839公車路線。

台中市議員李榮鴻說，大甲區以大安溪為界，自然區分為溪北和溪南地區，溪北地區過去缺乏完整的公車路線，很多學生到苑裡就學或勞工要到日南幼獅工業區上班都相當不方便，台鐵行經台中的火車路線分為山線及海線，想要在山線、海線車站間轉乘，也常耗費很長時間，他多次向交通局反映民意，也在市議會質詢，要求交通局盡快規劃新路線，如今很高興看到交通局規劃新公車路線839路，將在7月1日上路。

李榮鴻表示，839路新公車路線上路後，不只學生、勞工通勤更便利，也讓溪北、日南地區的民眾更方便往返山線台鐵車站轉搭列車，他建議市府可以透過839路公車強化台中市與苗栗縣的連結，串聯火炎山、中社花市、泰安秘境等景點，發展公車漫遊，也帶動海線及山城觀光發展。