緬懷文化國寶 桃市圖書館鍾肇政紀念書展5/27開展

被譽為「台灣文學之母」的鍾肇政，日前於睡夢中安詳辭世，享耆壽96歲。鍾老一生筆耕不輟、關心客家事務，致力於提攜文壇晚輩，桃園市立圖書館今天公布，「大河長流：台灣文學之母鍾肇政紀念書展」將在5月27日至6月30日，於總館在內共13間館舍辦理。

為紀念已故文化國寶鍾肇政，桃園市立圖書館表示，大河長流：台灣文學之母鍾肇政紀念書展將展出百餘本鍾肇政作品集及與其相關的文學著作，書展日期為5月27日至6月30日，此外，市立圖書館也正籌備鍾肇政主題講座，將以不同主題講述鍾老的故事，另外還要提醒民眾，圖書僅限館內閱讀。

桃市圖書館指出，鍾肇政是客家現代文學先驅，同時也是開啟台灣「大河小說」的先河。這次書展除了曾拍成知名電影的魯冰花，還有記錄台灣歷史的濁流三部曲、臺灣人三部曲及高山三部曲等長篇小說全集，同時也提供鍾肇政的翻譯作品及其相關介紹傳記。