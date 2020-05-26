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鄭文燦今宣布 游泳池及學校室內租借61開放
桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，由於疫情趨緩，會中討論是否開放游泳池等室內空間，鄭文燦裁示宣布，因應市民運動及使用室內空間需求，學校室內空間租借及教學游泳池、11個對外營業型游泳池，自6月1日同步開放，不過教學、營業型游泳池須完成水質檢驗後才能開放。
隨著疫情緩和，桃園市府相繼開放畢業典禮、旅行活動，桃園市酒店、舞廳亦自6月1日起恢復營業，鄭文燦繼宣布6月1日起開放校園戶外空間使用和借用後，今天上午再宣布6月1日起，開放學校室內空間租借及教學、營業型游泳池使用或營運。
鄭文燦表示，由於市民運動使用需求，學校室內空間租借、教學游泳池及現有11個對外營業型游泳池，原則上從6月1日起開放解禁，但是教學、營業型游泳池，須由市府衛生局、教
育局完成各項水質檢驗後，才能開放。
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