後龍滯洪池暗藏危機 議員質疑成隱形殺手

中央社 / 苗栗縣26日電

苗栗縣議員劉順松今天在縣政總質詢時表示，後龍鎮水尾滯洪池設置約10餘年，但在當地失去的生命也大約10條，看似平靜水面卻暗藏危機，成為隱形殺手，要求嚴禁民眾進入。

劉順松指出，後龍滯洪池水深從1公尺到3公尺不等，水底汙泥大約40至50公分，當地居民經常會前往撈捕蛤蠣，若不慎一腳踩下去陷入汙泥，就拔不起來，造成溺水狀況。

劉順松表示，母親節前夕一名男子和母親前往滯洪池撿拾蛤蠣，但直到晚間都不見蹤影，經通報苗栗縣消防局前往搶救，因範圍較大、水底深淺不一，直到隔天才在一處3公尺深的暗溝，找到該名男子，但已沒有生命跡象。

劉順松指出，後龍滯洪池周邊，看不到「禁止進入」的警告標誌，許多民眾無從得知其危險性，尤其外地遊客更不知其中暗藏危機，要求相關單位，必須嚴格禁止人員進入。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃指出，後龍滯洪池占地18公頃，原本是非法魚塭，經改善後成為滯洪池，並非讓民眾釣魚或捕撈海產的場域，部分危險區域已設置護欄，未來除加強警告標誌外，也呼籲民眾應自制，才能避免無法挽回的悲劇一再發生。

滯洪池 苗栗縣

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