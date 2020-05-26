繼台南、宜蘭邀約 鄭文燦也力邀 阿中部長遊新屋客庄

衛福部長陳時中團隊抗疫成功，成為各縣市爭邀請活絡經濟的「最佳代言人」，繼墾丁宣傳人潮爆滿，本周末走訪台南，桃園市長鄭文燦今天主持防疫會議，亦決定邀請陳時中預定本週五（29日）視察桃園新屋一項行動式隔離病床活動，也請阿中部長順道走訪永安漁港旅遊，嚐嚐客庄美食，活絡桃園在地經濟。

桃園市永安漁港景點周未假日人潮熱門，鄭文燦在防疫會議中討論邀請陳時中到漁港走走活終地方經濟，請市府衛生局正式發函邀請，他亦將親自打電話邀請，鄭文燦說，這星期，陳時中將到桃園新屋，視察由業者捐贈貨櫃屋改裝的行動式隔離病床行程，市府打算邀請阿中部長到永安漁港體驗客庄旅遊體驗。

他說，「我非常歡迎他（陳時中）來到桃園」，具體行程還沒安排好，他會主動提出邀請，看阿中部長時間，希望視察行動式隔離病床貨櫃設計後，到永安漁港走走，活絡在地經濟，市府主動邀請，在促進疫情解封過程，對恢復民眾信心很有幫助，他非常歡迎。