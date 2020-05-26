振興桃園觀光 鄭文燦邀陳時中體驗客庄旅遊

桃園市長鄭文燦今天表示，將邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中體驗永安漁港的客庄旅遊，希望在疫情解封過程中，促進民眾信心，活絡在地經濟。

鄭文燦早上出席防疫暨紓困專案會議後接受聯訪表示，陳時中本週五受邀到桃園市視察行動式隔離病床貨櫃設計，市府將視陳時中行程，安排體驗永安漁港客庄旅遊，活絡在地經濟，也在疫情解封過程中，促進民眾信心，給在地經濟更多鼓勵。

為了推動地方觀光旅遊復甦，鄭文燦指出，他與基隆市長林右昌也約定好「和平對和平」，桃園市有大溪和平老街，基隆有和平島，下週自己會去基隆廟口及和平島踩線旅遊，林右昌也會帶隊到大溪老街，體驗大溪豐富多元文化。

此外，鄭文燦說，為滿足市民運動及使用室內空間需求，在學校部分，室內空間租借還有游泳池，原則上從6月1日開放，但對外營業型的游泳池及教學游泳池，必須完成水質檢驗後才能開放。