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苗栗蟲蟲危機 斜紋夜蛾幼蟲進逼住家

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣部分地區斜紋夜蛾大爆發，幼蟲趴趴走進逼住家。圖／張顧礫提供
苗栗縣部分地區斜紋夜蛾大爆發，幼蟲趴趴走進逼住家。圖／張顧礫提供

苗栗縣斜紋夜蛾幼蟲大爆發，縣議員張顧礫昨天一早接獲農民求助，大批蟲蟲清不勝清，縣府農業處長陳錦俊允諾思考，由農會提計畫申請藥劑補助，並建請農改場研究，田間不易成為斜紋夜蛾寄主的綠肥作物。

張顧礫昨天上午6點多接獲苑裡鎮農民求助，家旁大量斜紋夜蛾幼蟲入侵，他趕去察看，農民已經清掉2大畚斗，且不到1分鐘又捉到一堆，蟲蟲危機讓人怵目驚心，苑裡鎮至少30幾戶農家受害。

他指出，受到鯉魚潭灌溉水源影響，及停灌獎勵休耕，全縣休耕面積從100公頃，翻好幾倍到400多公頃，休耕種植綠肥作物田菁、太陽麻、青皮豆及埃及三葉草等，成了斜紋夜蛾幼蟲溫床，目前還沒有到翻耕時節，翻耕或噴灑防治藥劑又要農民額外負擔，縣府應協助處理解決。

陳錦俊表示，斜紋夜蛾生長快、繁殖力強，外形又與列疫情管制秋行軍蟲相似，農業處接獲通報疲於奔命辨識，也對農民發出警報，如果靠近住家，可參考使用矽藻土資材、大陶殺粉劑、淨家蟲、愛快殺蟲粉劑，或神奇殺圈等環境居家用藥，進行害蟲的隔絕。

田間可利用性費洛蒙誘引器誘集、保持田間衛生、移除卵塊，及作物採收後淹田至少1周等措施防範，依農藥資訊服務網（https://pesticide.baphiq.gov.tw/）公告藥劑使用，豆科作物可參考18.4%剋安勃水懸劑、35%剋安勃水分散性粒劑，或43%佈飛松乳劑擇一使用。

農業處指出，斜紋夜蛾與秋行軍蟲的幼蟲容易搞混，斜紋夜蛾背部兩側具有黑色三角形斑紋，秋行軍蟲則為每節有4個點，倒數第2節4點呈矩形，籲請農民除防治斜紋夜蛾外，一併加強田間秋行軍蟲巡檢，如發現疑似秋行軍蟲體應落實通報。

苗栗縣部分地區斜紋夜蛾大爆發，幼蟲趴趴走進逼住家。圖／張顧礫提供
苗栗縣部分地區斜紋夜蛾大爆發，幼蟲趴趴走進逼住家。圖／張顧礫提供
苗栗縣部分地區斜紋夜蛾大爆發，幼蟲啃食綠肥植物。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣部分地區斜紋夜蛾大爆發，幼蟲啃食綠肥植物。圖／苗栗縣政府提供

農民 秋行軍蟲 疫情

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