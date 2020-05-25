快訊

東沙群島危機？淺談中國奪取台灣外島的可能性

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園展演中心加大觀眾席升級設備 7月中重新開放

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園展演中心進行館舍優化工程，將觀眾席座位加大、重新配置，改善過去視線不良的區域，座位也改為固定席位座椅，穩定樓座減少震動噪音。圖／桃園市文化局提供
桃園展演中心進行館舍優化工程，將觀眾席座位加大、重新配置，改善過去視線不良的區域，座位也改為固定席位座椅，穩定樓座減少震動噪音。圖／桃園市文化局提供

桃園展演中心為桃園地標級的專業藝文場館，去年在文化部前瞻計畫補助下，持續進行館舍優化工程，今年遇疫情加緊施工，工程預訂6月前可完成，7月中旬將重新開放。文化局表示，完工後將緊接推出「桃園鐵玫瑰藝術節—全面啟動」系列活動，宣告場館重新啟用。

展演中心自民國99年啟用至今已10年，每年超過130場展演活動，服務超過10萬人次。為進一步朝向國際級場館水準邁進，在徵詢專家學者的意見後，爭取獲文化部進瞻計畫1億餘元經費，推動展演中心展演廳改善工程，包含觀眾席更新、舞台懸吊系統優化更新、音響系統優化更新等項目。

完工後的展演中心，將有國家戲劇院等級的座椅，觀眾席座位也加大，並將座位重新配置，改善過去視線不良的區域、增進視野，座位也改為固定席位座椅，穩定樓座減少震動噪音。為有效縮短民眾排隊進出及疏散時間，觀眾區2樓至3樓走道改為直通動線。音響部分更是全面升級，搭配環場吸音設計，將提高聲音清晰及音場均衡。

桃園市長鄭文燦表示，希望藝文設施改善工程如期如質完工，早點提供市民更優質藝文場館，辦理更多藝文活動。談及因疫情延燒，不少藝文工作者陷入困境，他說，市府提供多項協助，包括場租優惠、補助提早、成立單一窗口協助申請文化部紓困方案、規畫線上劇場等，希望讓藝文界度過疫情難關。

文化局表示，展演中心完工後緊接著將推出「桃園鐵玫瑰藝術節—全面啟動」系列活動，宣告場館重新啟用。「鐵玫瑰藝術節」是桃園最具專業的劇場藝術活動，由知名策展人耿一偉策畫製作7檔、12場次，具桃園在地特色及多元文化的節目演出。7月11日的開幕力作，將由3位與桃園關係深厚的舞蹈家—季綾、瑞莎、以及余彥芳擔綱，以鳳飛飛經典歌曲《追夢人》為主題進行演出。

疫情 藝術節 文化部

延伸閱讀

林佳龍視察捷運綠線 GC01標高架段工程進度超前

桃園男網學種大麻 警破民宅式大麻工廠

桃園國3、台66增系統交流道 年底動工解塞車

桃園酒店舞廳達標4防疫規範 審核通過6/1可解禁

相關新聞

苗栗蟲蟲危機 斜紋夜蛾幼蟲進逼住家

苗栗縣斜紋夜蛾幼蟲大爆發，縣議員張顧礫昨天一早接獲農民求助，大批蟲蟲清不勝清，縣府農業處長陳錦俊允諾思考，由農會提計畫申...

風雲社團／桃園觀旅協會 號召同業拚觀光

桃園市觀光旅遊發展協會去年由桃禧航空城飯店董事長李三蓮接任理事長，年初碰上新冠肺炎重創觀旅業，但未削弱他推動桃園觀光的決...

竹科泳池改善 周六重啟用

疫情逐漸緩和，新竹科學園區游泳池預定本周六（30日）啟用，將免費提供1000名單月會員證給新竹縣市的醫療團隊，採先到先辦...

竹縣原民教育中心 祖靈眼睛守護

新竹縣府在竹東鎮打造全國第一間「新竹縣原住民族教育推廣中心」，去年1月開工後，目前進度86.27%，外牆畫上泰雅族、賽夏...

路殺犬貓後事 苗議員建請尊嚴處理

「牠是生命，不是垃圾！」苗栗縣議員張顧礫昨天質詢時，建議路殺無主貓犬比照台中市、新竹等縣市，由縣府出資到生態保育教育中心...

林佳龍訪視桃園3交通建設

桃園國道3銜接台66線增設交流道有譜，而國3增設大鶯豐德交流道已提報計畫，捷運綠線高架段八德工區也施工順利，明年將完成全...

疫情緩 桃竹開放學校畢旅、畢典

疫情趨緩，桃園市有多項開放措施，包括本周六、日開始，人潮警示燈號將放寬標準，各級學校畢業旅行、畢業典禮及市長頒獎拍照將恢...

桃園展演中心加大觀眾席升級設備 7月中重新開放

桃園展演中心為桃園地標級的專業藝文場館，去年在文化部前瞻計畫補助下，持續進行館舍優化工程，今年遇疫情加緊施工，工程預訂6...

前來來百貨超市及轎車 6月2日拍賣會等你來標

法務部行政執行署桃園分署將在6月2日舉辦最新一次聯合拍賣會，桃園分署今天下午表示，該分署6月2日舉辦123聯合拍賣會，當...

離婚讓家庭破碎？ 桃市教育局辦講座助父母理性面對

離婚率連年攀升，許多家長在離婚後會忽略孩子的感受，桃園市政府家庭教育中心特別在今年6月至8月辦理「邁向下一站幸福」系列講...

桃園市龍慈路延伸至台66線道 新路竣工

桃園市中壢區龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)竣工，市長鄭文燦表示完工後可以貫穿東西向、銜接南北交通要道，紓解中...

桃園國3、台66增系統交流道 年底動工解塞車

交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、立法院交通委員會召集人趙正宇等人今天到桃園，聽取高工局簡報國道3號銜接台66線台增設系統...

熱門新聞

到嘉義市喝下午茶賞夏至日環食 錯過等200年

時中部長要來台南了！ 黃偉哲傍晚公布好消息

苗議員抨不適任校長問題 政風處：絕不輕輕放下

視察大鶯豐德交流道 林佳龍力挺桃園交通建設

業配王陳時中「木屐」逛墾丁 訂單灌到缺貨

台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。