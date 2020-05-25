桃園展演中心加大觀眾席升級設備 7月中重新開放

桃園展演中心為桃園地標級的專業藝文場館，去年在文化部前瞻計畫補助下，持續進行館舍優化工程，今年遇疫情加緊施工，工程預訂6月前可完成，7月中旬將重新開放。文化局表示，完工後將緊接推出「桃園鐵玫瑰藝術節—全面啟動」系列活動，宣告場館重新啟用。

展演中心自民國99年啟用至今已10年，每年超過130場展演活動，服務超過10萬人次。為進一步朝向國際級場館水準邁進，在徵詢專家學者的意見後，爭取獲文化部進瞻計畫1億餘元經費，推動展演中心展演廳改善工程，包含觀眾席更新、舞台懸吊系統優化更新、音響系統優化更新等項目。

完工後的展演中心，將有國家戲劇院等級的座椅，觀眾席座位也加大，並將座位重新配置，改善過去視線不良的區域、增進視野，座位也改為固定席位座椅，穩定樓座減少震動噪音。為有效縮短民眾排隊進出及疏散時間，觀眾區2樓至3樓走道改為直通動線。音響部分更是全面升級，搭配環場吸音設計，將提高聲音清晰及音場均衡。

桃園市長鄭文燦表示，希望藝文設施改善工程如期如質完工，早點提供市民更優質藝文場館，辦理更多藝文活動。談及因疫情延燒，不少藝文工作者陷入困境，他說，市府提供多項協助，包括場租優惠、補助提早、成立單一窗口協助申請文化部紓困方案、規畫線上劇場等，希望讓藝文界度過疫情難關。

文化局表示，展演中心完工後緊接著將推出「桃園鐵玫瑰藝術節—全面啟動」系列活動，宣告場館重新啟用。「鐵玫瑰藝術節」是桃園最具專業的劇場藝術活動，由知名策展人耿一偉策畫製作7檔、12場次，具桃園在地特色及多元文化的節目演出。7月11日的開幕力作，將由3位與桃園關係深厚的舞蹈家—季綾、瑞莎、以及余彥芳擔綱，以鳳飛飛經典歌曲《追夢人》為主題進行演出。