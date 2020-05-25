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前來來百貨超市及轎車 6月2日拍賣會等你來標

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
行政執行署桃園分署6月2日舉辦聯合拍賣會，包括桃園市前「來來百貨」地下一樓（見圖）等多筆不動產拍賣。圖／行政執行署桃園分署提供
行政執行署桃園分署6月2日舉辦聯合拍賣會，包括桃園市前「來來百貨」地下一樓（見圖）等多筆不動產拍賣。圖／行政執行署桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署將在6月2日舉辦最新一次聯合拍賣會，桃園分署今天下午表示，該分署6月2日舉辦123聯合拍賣會，當天上午10時起進行拍賣，包括2018年本田、2016年福特汽車等8輛轎車、桃園市桃園區原「來來百貨」地下一樓980坪生鮮賣場等汽車、股票多筆動產變賣、不動產拍賣，歡迎有興趣民眾到場投票、選購。

桃園分署指出，這場聯合拍賣會自當天上午10時起，桃園市桃園區富國路100號拍賣8輛車，包括2018年出廠1500CC本田汽車、2016年出廠1600CC福特汽車等「尚青」小客車，可供需要代步車輛民眾選購。

當天下午3時，拍賣標的物包括桃園市桃園區中正路1195號1樓騎樓開放空間，受關注物件的桃園市平鎮區金陵路七段187巷60弄47號及桃園市龍潭區佳安西路4巷76弄8號透天厝空屋，拍定後點交，自住、投資客可進場搶標。

還有坐落桃園區中山東路51號第一廣場大樓原來來百貨地下一樓980坪生鮮賣場，這次進入第2輪拍賣程序，平均每坪只要5萬多元，歡迎有興趣投標民眾上該分署官網，瞭解各拍賣物件詳細狀況。

當天下午3時30分起，該分署1樓亦進行動產拍賣、變賣，還拍賣國票綜合證券、板信商業銀行的實體股票、佧德股份有限公司的股票，還有多件瓷器變賣，請有意購買民眾把握機會投標選購。

該分署主任行政執行官黃有文表示，該分署不動產拍賣兼採通訊投標，民眾可不必出遠門，在家就可以輕鬆投標，有意投標民眾可上桃園分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。

行政執行署桃園分署6月2日舉辦聯合拍賣會，包括2018年本田汽車（見圖）各車輛、股票等多筆動產拍賣。圖／行政執行署桃園分署提供
行政執行署桃園分署6月2日舉辦聯合拍賣會，包括2018年本田汽車（見圖）各車輛、股票等多筆動產拍賣。圖／行政執行署桃園分署提供

拍賣會 本田 福特

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