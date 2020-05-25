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離婚讓家庭破碎？ 桃市教育局辦講座助父母理性面對

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市教育局將於6月至8月辦理「邁向下一站幸福」系列講座，這次特別邀請到「律師娘」到場演講。圖／桃園市教育局提供
桃園市教育局將於6月至8月辦理「邁向下一站幸福」系列講座，這次特別邀請到「律師娘」到場演講。圖／桃園市教育局提供

離婚率連年攀升，許多家長在離婚後會忽略孩子的感受，桃園市政府家庭教育中心特別在今年6月至8月辦理「邁向下一站幸福」系列講座，協助父母理性面對、妥善處理離婚後可能面臨的問題，並學習如何在婚姻關係改變後共同教養、陪伴及支持孩子。

桃園去年結婚對數有1萬4073對，離婚對數有5979對，離婚率約為2.66％，由於離婚率連年攀升，離婚議題顯得特別重要。教育局指出，父母若在談離婚時沒好好處理，將導致孩子後續適應困難、內心失落、親子關係衝突等問題，因此特別規畫「邁向下一站幸福」講座，分別針對離婚會面臨的「法律」、「共親職」及「自我成長」，總計有3個面向共6場次。

這次特別邀請具備婚姻關係專業知識及實務經驗的「律師娘」林靜如演講，她長年在律師事務所聆聽許多當事人的故事與心情，她表示「幸福，不一定是永遠在一起；在一起，不一定是幸福」，人跟人之間存在著永遠無法密合的一條縫隙，即使是最親密的伴侶亦同，當兩個人之間的縫隙巨大到無法平行相伴時，總會漸行漸遠。

教育局表示，父母們身處高壓離婚過程中，未成年子女的身心需求往往易被忽略，對孩子的身心發展會造成巨大影響，父母也常有著「離婚後便再也無法給孩子一個完整的家」的迷思。教育局指出，單親家庭並不等同是失功能家庭，家長只要處理好自己的傷痛、適時給予孩子關心，並互相討論未來家庭的相處模式，一定能重新開展新生活。　　

「邁向下一站幸福」系列講座共辦理6場次，分別於桃園區家庭教育中心及婦女館、中壢區家事法庭辦理，歡迎有興趣參與的民眾可至桃園市政府家庭教育中心官網（http://family.tycg.gov.tw/）線上報名或於講座當日直接前往活動會場報名參加。

離婚 教育局 婚姻

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