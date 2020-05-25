桃園市龍慈路延伸至台66線道 新路竣工

桃園市中壢區龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)竣工，市長鄭文燦表示完工後可以貫穿東西向、銜接南北交通要道，紓解中壢、平鎮區龍岡圓環交通負荷。

桃園市政府為促進地方繁榮及區域發展，辦理「龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)」案，市府獲軍方同意拆建築物，還取得其他私人土地，讓工程得以順利進行。工程分二期施作，龍慈路與龍岡路三段路口至營德路段為終點，路長約1170公尺寬30公尺雙向2車道，並提供人行空間、自行車道、LED節能照明設備等，工程經費3.28億元，用地費7.2億元，內政部營建署補助工程費2億2400萬元、補助用地費3500萬元，本案曾獲108年度桃園市金品獎土木類第二級佳作。

市府為了提昇更好的道路服務品質，將部分路段設置路邊停車空間，提供無障礙斜坡道、路口視障通行設計、人行道旁設置休憩停留點、喬木植栽營造綠色生態走廊，串聯鄰近的龍岡森林公園、龍岡大操場及埤塘景觀，形塑獨特的林蔭樂活路廊風貌。

龍慈路延伸工程也是桃園市首例道路下方設置減洪設施，並以低衝擊開發構想，設置雨水花園及貯留導水溝，增加保水及透水性，兼具景觀及降雨調蓄功能，達到「逕流分擔、出流管制」，讓水文脈絡能接近開發前的自然狀態，提升整體耐洪及耐災程度。為提高行車安全及改善沿途環境品質，試辦100公尺多孔隙瀝青混凝土鋪設，導入環保循環的經濟概念，使用環保透水磚鋪設於人行道路面，增加地表透水能力。

此外，龍岡是北台灣的重點軍事及眷村密度最大的區域，特別針對周邊民宅牆面進行彩繪，利用當地特色及生活元素，彩繪一幅幅圖案故事，展現龍岡獨特的人文風貌及地景街道。