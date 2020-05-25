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林佳龍視察捷運綠線 GC01標高架段工程進度超前

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
交通部長林佳龍表示，交通部全力支持桃園的交通建設，會加速推動，讓桃園成為年輕人築夢、圓夢的好地方。記者陳夢茹／攝影
交通部長林佳龍表示，交通部全力支持桃園的交通建設，會加速推動，讓桃園成為年輕人築夢、圓夢的好地方。記者陳夢茹／攝影

桃園近年人口攀升，強力推動交通建設，交通部長林佳龍及立法院交通委員會等人，今天一同親臨桃園捷運綠線高架段八德工區視察。捷運工程局指出，GC01標高架段工程預定施工進度已超前，更預計在今年底可完成13跨橋面版，期望完工後讓未來八德的交通更加四通八達。

桃園市政府以「三心六線」發展桃園軌道建設路網，「三心」分別為桃園、中壢都會區及航空城特區，「六線」則為機場捷運、捷運綠線、中壢延伸線、捷運棕線、三鶯線延伸八德段，及台鐵桃園段鐵路地下化工程。其中捷運綠線全長27.8公里，總經費約982.64億元，共設21座車站，未來整體工程完工後，綠線將與機場捷運及中壢延伸線構成「口字形」的環狀捷運。

桃園市長鄭文燦說，桃園正進入大建設、大發展的時代，希望工程完工後北北桃地區可形成一小時生活圈，讓首都人口減壓，並大幅提升北台灣區域發展。交通部長林佳龍則表示，首都需要減壓，桃園市政府努力規畫各項交通建設，其中軌道建設更以「三心六線、美好實現」為願景積極推動，交通部全力支持、加速推動，讓桃園成為年輕人築夢、圓夢的好地方。

捷運工程局長陳文德指出，GC01標高架段工程目前預定施工進度超前，南、北段共完成基樁643支、樁帽56座、墩柱30支及帽梁14座，並持續進行基樁、樁帽、墩柱及帽梁等下部結構施作。另外，八德工區部分，已優先完成帽梁8座，並已開始進行（上部結構）場撐橋面版施作，G01車站出入口亦已進入施工階段。

交通部長林佳龍（由左二至右）、桃園市長鄭文燦、立委趙正宇及立委黃世杰，今天一同視察桃園捷運綠線八德工區。記者陳夢茹／攝影
交通部長林佳龍（由左二至右）、桃園市長鄭文燦、立委趙正宇及立委黃世杰，今天一同視察桃園捷運綠線八德工區。記者陳夢茹／攝影
捷運綠線八德工區部分，已優先完成帽梁8座，並已開始進行（上部結構）場撐橋面版施作，預計今年底可完成13跨橋面版，並持續進行橋面版施作。記者陳夢茹／攝影
捷運綠線八德工區部分，已優先完成帽梁8座，並已開始進行（上部結構）場撐橋面版施作，預計今年底可完成13跨橋面版，並持續進行橋面版施作。記者陳夢茹／攝影
交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、立委趙正宇及立委黃世杰等人，今天一同視察桃園捷運綠線八德工區。記者陳夢茹／攝影
交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、立委趙正宇及立委黃世杰等人，今天一同視察桃園捷運綠線八德工區。記者陳夢茹／攝影

機場捷運 林佳龍 軌道建設 鄭文燦 航空城

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