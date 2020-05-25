桃園國3、台66增系統交流道 年底動工解塞車

交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、立法院交通委員會召集人趙正宇等人今天到桃園，聽取高工局簡報國道3號銜接台66線台增設系統交流道，確認先前土地取得、管線遷移、滯洪池等難題都解決 ，今年12月可以實質動工，112年11月完工，屆時不但可以解決平面道路沉重負載東西向（66快速道路）、南北向（北二高）車流轉換造成嚴重的塞車問題。

簡報地點在大溪永昌宮廣場舉行，位處中壢、大溪交界，立法委員魯明哲、黃世杰、湯蕙禎、市議員陳治文和當地里長、環境志工團體都到場關切，趙正宇開門見山向部長反應地方都覺得工程進度慢，才會安排跟鄉親簡報並讓部長感受民眾的心情和期望。

鄭文燦指出，台66快速道路10多年前通車時，沒銜接國道3號，致使大溪永昌路過路車流龐大，80%的車輛由此經過上二高或66造成平面道路交通壅塞，歷經市府與交通部多年的努力，國道3號銜接台66線增設系統交流道工程建設計畫，於107年奉行政院核定，去年底開工，預計112年底完工通車，可望減少永昌路8成的過路車流，亦可增加高速公路銜接快速道路的便捷，充分顯現工程價值。

鄭文燦說，台66線92年全線通車至今17年，當年考量用地取得費用過於龐大，沒有連結台66線與國道3號系統交流道，造成地方要前往高快速系統的車流無法分流。為改善壅塞的現況，行政院104年通過可行性研究，同意辦理國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，期間致力協調減少拆遷及土地徵收，以高架化的方式，規畫於國道3號增設南出匝道及北入匝道銜接台66線形成系統交流道，並改善既有國道3號大溪交流道南出匝道，與市道112甲（永昌路）左轉至台3線車流形成號誌路口的停車問題，總建設計畫經費為46億900萬元，包含用地費12億900萬元，並於107年核定建設計畫。

鄭文燦說，國道3號銜接台66線增設系統交流道工程分2階段提供用地，現僅針對既有路權範圍施工；新增路權部分預定於109年底施工，市府也將於後續半年內審核管線遷移、滯洪池排水改善計畫及交通維持計畫。其中最重要者屬交維，將透過聯絡便道，讓永昌路於施工期間避免交通壅塞，也希望地方居民能配合施工圍籬架設後的不便，需要一段磨合期；未來完工後，可望改善台66線終點112甲線路口交通延滯，並紓解國道3號大溪交流道路段尖峰時段主線及匝道交通回堵現象。

鄭市長也提到，未來桃園尚有7個交流道新設或改善計畫，希望逐步與交通部合作完成，市府將盡速完成環保、交通維持審查，全力敦促進度如期完成。而針對國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，後續市府會協調高架橋下空間土地撥用後作為停車場用地或綠美化用途，並打造滯洪池為生態池，讓112甲線（永昌路）周邊更加符合市民需求。

交通部長林佳龍表示，桃園是大建設時期，不少國家重大建設皆在桃園，中央持續與桃園市政府合作，協助建構桃園三橫「國道1號甲線、國道2號、台66系統交流道」，及三縱「國道1號、國道3號、台61線」的路網，打通交通斷點，其中國道3號銜接台66線增設系統交流道工程具重要急迫，經由各界的努力，選擇拆遷較少的規畫，以降低徵收補償費用。

林佳龍強調目前各項工程前置作業如期推進，預計112年完工，過程中也會要求交通部同仁與地方政府密切配合，維持交通安全，相信打通系統交流道後，有望大幅改善地方交通。林部長也期盼工程早日完成，讓地方鄉親使用快速便捷的道路系統，未來也會使經費預算運用於更多桃園建設。