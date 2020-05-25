新竹縣打造原住民教育推廣中心 盼再現部落文化

新竹縣政府打造原住民族教育推廣中心，縣長楊文科今天表示，建築設計融入泰雅族及賽夏族圖騰文化，待年底完工後，將作為教育、文化等多功能空間，讓更多人認識原住民文化。

楊文科表示，新竹縣有尖石、五峰鄉兩個原鄉部落，部落家長將孩子送到竹東鎮上讀書，尋找更好的教育資源，帶動不少原住民選擇到都市就業，都市原住民人口越來越多，未來透過原住民族教育推廣中心，讓都市原住民能有空間交流，能找到生活歸屬感。

楊文科說，縣府打造原住民族教育推廣中心，為地上3層樓建築，2樓採半戶外設計型式；前廣場部分，將作為公共開放空間等運用。推廣中心目前已拆鷹架，並在外牆畫上泰雅族、賽夏族常見的菱形圖騰，展現原民傳統文化特色。

楊文科表示，原住民族教育推廣中心建築設計，結合泰雅族的巨石裂岩傳說，族人將水與石頭比喻為原住民的女性與男性，代表在生活上互相幫忙，也在大自然的懷抱中，組成家園與聚落，共創未來。