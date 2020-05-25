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苗議員抨不適任校長問題 政風處：絕不輕輕放下
苗栗縣議員曾玟學今天質詢火力全開，抨擊不適任校長問題，其中一名國中校長甚至將送交縣府政風處調查的契約書抽換立約人，送審的苗栗縣國民中小學校長遴選自治條例草案，也無法處理不適任校長，又讓候用校長難以出頭，形成不公平競爭，他要求縣府教育處、政風處正視。
教育處長邱廷岳答覆，不適任校長問題，會有人地不宜的行政裁量權處理；政風處長王明朝表示，抽換立約人案還在調查中，絕對不會輕輕放下。
縣議會今天總質詢議程，曾玟學指出，一所國中去年畢業旅行，契約書立約人是校長與旅行社，家長會等到旅行社要請款才知道，因而向縣府陳情，政風處介入調查，學校送來的契約書，立約人卻已抽換成家長會，快要1年未見調查結果。
曾玟學說，縣府提案審的校長遴選自治條例草案也有不合理之處，遴選委員會15人，縣府代表6人，比率明顯過高，希望調整學者、專家及外縣市校長多參與審查，此外，草案規定第一階段對象是現任校長，如果有缺才會有候用校長進來競爭，等於一蘿蔔一個坑，只要考上校長完全不用面對競爭，候用校長要等到校長退休有缺才有機會，對於苗栗縣教育環境競爭不是好事。
邱廷岳答詢時，證實有抽換立約人一事，表示學校如果有動用家長會經費，就應該告知才合理，當時就有告訴該校長錯了就錯了，另，不適任校長在校長遴選自治條例草案確實沒有明確規範，教育處將努力提升校長的領導能力，也會有人地不宜行政裁量權處理。
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