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視察大鶯豐德交流道 林佳龍力挺桃園交通建設
為緩解桃園大溪及八德地區交通壅塞的狀況，桃園市政府日前提出「國道3號增設大鶯豐德交流道」可行性研究，減少交通繞行，獲得交通部高速公路局審議通過。今天交通部長林佳龍及立法院交通委員會親臨勘查、聽取簡報，林表示，桃園正在轉大人，因此交通部幾乎是「照單全收」，全力支持交通建設。
增設大鶯豐德交流道遇到不少難題，桃園市長鄭文燦說，雖然距離北二高僅500公尺，但因為高低落差約58公尺，無法直接連接，需要設置聯絡道，另外，聯絡道更因經過陸軍化生放核訓練中心，所幸由在地立委趙正宇居中協調，才順利取得國防部同意，總建設經費更是高達約55億元。
鄭指出，增設大鶯豐德交流道是為造福八德及大溪民眾，他解釋，八德區近年移入人口多，從八德到新北土城的公車路線就有7條，一天最高有1萬6千人搭乘，可見通勤人數眾多，大溪老街更是熱門旅遊景點，每到假日交通全打結。鄭表示，該計畫目前交通部已完成審議，由桃市府修正報告書，下半年經行政院核定可行性研究後，再由交通部高速公路局辦理工程規畫。
林佳龍表示，桃園是全台人口成長速度最快的城市，由於人口多交通一定要好，在鄭文燦及地方民意推動下進入大建設時代。他笑說，畢竟桃園正在轉大人，所以交通部幾乎是「照單全收」，期望未來首都圈擴大成北北桃，讓台北能減壓。林指出，桃園目前正在進行中的重大交通建設超過3千億，其中不包括機場、航空城開發等，交通部將會繼續支持地方建設、全力與市府合作。
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