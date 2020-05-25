快訊

獨／銀霞發聲明曝光5年抗癌路 竟因「醫療疏失」指控醫師冷血

獨／臉書直播疑輕生警方上門關切 李姸憬痛哭「很抱歉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳敏濟呼籲市府設置動物園，讓市民紓壓休閒，還具教育研究功能。記者陳秋雲／攝影
台中市議員吳敏濟呼籲市府設置動物園，讓市民紓壓休閒，還具教育研究功能。記者陳秋雲／攝影

台中市議員吳敏濟建議市府規劃成立台中市立動物園，集科學研究、教育、觀光與生態系庇護所等功能於一身，在後疫情時代為中台灣注入一股新的活力，紓解生活壓力。副市長令狐榮達表示，他很認同，但因財務問題，必須從長計議。經發局長張峯源說「樂觀其成！」

市議會今天進行財經業務質詢，吳敏濟問列席的市府官員，是否童年擁有逛動物園的回憶？他指出，目前的台北木柵動物園、高雄壽山動物園，來回車程在5小時以上，即使規模較小的新竹動物園需要3個多小時，距台中都有一段距離。

吳敏濟表示，台中市人口數及面積是全台第二，潛在遊客含蓋範圍廣泛，新竹市人口不到50萬人都有動物園，何況是台中市。

吳敏濟引述漢寶德教授的觀點，動物園就是一座博物館，具有典藏、研究、展示、教育等四大功能。在教育方面，園內的動物是跨物種的親善大使，可以激發小朋友的想像力，建立跨物種的友誼，讓人類得以反思，自我克制以維持地球的生態平衡。

吳敏濟說，台灣人口密度僅次於孟加拉位居全球第二位，野生動物生存條件極其嚴苛，農委會公佈臺灣瀕臨絕種的保育類動物就有41種，在台中花博一炮而紅的石虎就名列其中。

吳敏濟指出，市政府應該積極規劃設置市立動物園。文明社會重視動物權益，現代化的動物園裡已引進「動物福祉」的觀念，非常重視圈養動物的心理滿足感與舒適感，盡可能消除恐懼等負面的身心狀態。另規劃居住環境接近野生棲息地，物種原有的適應能力就可以舒適地在園內生活。

動物園 台中市 新竹

延伸閱讀

台中解編40棵樹29株死亡 議員送老樹遺照提醒護樹

台中市推「6666」綠酸加碼罷韓 市府：為青年創業圓夢

違章工廠合法化 中市議員憂錢白花

經濟指標表現佳 中市府：投資者對經濟發展具信心

相關新聞

台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

台中市議員吳敏濟建議市府規劃成立台中市立動物園，集科學研究、教育、觀光與生態系庇護所等功能於一身，在後疫情時代為中台灣注...

桃園酒店舞廳達標4防疫規範 審核通過6/1可解禁

自4月9日停業的酒店、舞廳，六都中有四都恢復營業。桃園市長鄭文燦今天上午表示，市府上周研議結果，在防疫整備、顧客實名制、營業場所須社交距離自我管理、消防安檢申請通過等四項達標，業者申請審核通過後，自6月1日恢復營業，市府聯合稽查小組將不定期稽查。

苗議員抨不適任校長問題 政風處：絕不輕輕放下

苗栗縣議員曾玟學今天質詢火力全開，抨擊不適任校長問題，其中一名國中校長甚至將送交縣府政風處調查的契約書抽換立約人，送審的...

視察大鶯豐德交流道 林佳龍力挺桃園交通建設

為緩解桃園大溪及八德地區交通壅塞的狀況，桃園市政府日前提出「國道3號增設大鶯豐德交流道」可行性研究，減少交通繞行，獲得交...

新竹園區游泳池30日周四啟用 醫護人員享優待

在新冠肺炎疫情逐漸緩和之際，新竹科學園區管理局及代管單位永樂整合行銷股份有限公司經評估，希望鼓勵民眾多運動，提升個人免疫...

影／三義ㄧㄚ箱寶創作近一甲子 文創轉型逆轉勝

苗栗縣三義ㄧㄚ箱寶 (三義鴨箱寶)從事木雕工藝創作近一甲子，歷經木雕工藝產業的興衰歲月，從幾近關廠到轉型開發文創工藝品，...

疫情後首場城市外交 星國代表葉偉傑訪林智堅

新加坡駐台北商務辦事處葉偉傑（Yip Wwi Kiat）代表今年2月來台履新，上週拜會新竹市長林智堅，雙方針對科技產業與...

牠們不是垃圾 苗縣議員建請讓路殺犬貓走得更有尊嚴

苗栗縣議員張顧礫今天以「牠是生命，不是垃圾！」主題質詢，建議苗栗縣比照台中市、新竹市、嘉義縣等縣市，基於愛護友善動物，路...

影／桃園酒店舞廳6/1解禁 鄭文燦：4防疫規範要達標

桃園市長鄭文燦今天上午主持疫情專案會議，聽取市府經發局長郭裕信報告擬議開放酒店、舞廳討論後，鄭文燦振示，鑑於疫情緩和，目...

跟著花開去旅行 南庄花卉節打造繽紛浪漫

苗栗縣南庄鄉是賞繡球花勝地，5月30日至6月28日登場的「2020南庄花卉節」，將加入更多樣花卉、多元主題，打造南庄老街...

視察前瞻治水 徐國勇：讓南苗少受幾年淹水之苦

內政部長徐國勇昨趁著視察苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程機會，喊話前瞻基礎建設計畫發揮重要功效，無縫銜接工程，2期前瞻希...

在地心產業／三義鴨箱寶 轉型文創逆轉勝

苗栗縣三義ㄧㄚ箱寶（三義鴨箱寶）從事木雕工藝創作近一甲子，歷經木雕工藝產業的興衰歲月，從幾近關廠到轉型開發文創工藝品，鴨...

熱門新聞

連日大雨 限定版台版九寨溝現身嘉義梅山鄉

好消息！高雄市12 .6萬自來水用戶 今晚可提早復水

阿中挺墾丁挨批 屏東業者聯合反駁：盼防疫五月天再來

悲傷！偏鄉小校永光國小歡慶45周年校慶後...廢校

久等了！南投雙龍瀑布七彩吊橋擬6月20日開放

直播談豪雨應變 韓國瑜：治水將縮短至1年半內完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。