台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

台中市議員吳敏濟建議市府規劃成立台中市立動物園，集科學研究、教育、觀光與生態系庇護所等功能於一身，在後疫情時代為中台灣注入一股新的活力，紓解生活壓力。副市長令狐榮達表示，他很認同，但因財務問題，必須從長計議。經發局長張峯源說「樂觀其成！」

市議會今天進行財經業務質詢，吳敏濟問列席的市府官員，是否童年擁有逛動物園的回憶？他指出，目前的台北木柵動物園、高雄壽山動物園，來回車程在5小時以上，即使規模較小的新竹動物園需要3個多小時，距台中都有一段距離。

吳敏濟表示，台中市人口數及面積是全台第二，潛在遊客含蓋範圍廣泛，新竹市人口不到50萬人都有動物園，何況是台中市。

吳敏濟引述漢寶德教授的觀點，動物園就是一座博物館，具有典藏、研究、展示、教育等四大功能。在教育方面，園內的動物是跨物種的親善大使，可以激發小朋友的想像力，建立跨物種的友誼，讓人類得以反思，自我克制以維持地球的生態平衡。

吳敏濟說，台灣人口密度僅次於孟加拉位居全球第二位，野生動物生存條件極其嚴苛，農委會公佈臺灣瀕臨絕種的保育類動物就有41種，在台中花博一炮而紅的石虎就名列其中。

吳敏濟指出，市政府應該積極規劃設置市立動物園。文明社會重視動物權益，現代化的動物園裡已引進「動物福祉」的觀念，非常重視圈養動物的心理滿足感與舒適感，盡可能消除恐懼等負面的身心狀態。另規劃居住環境接近野生棲息地，物種原有的適應能力就可以舒適地在園內生活。