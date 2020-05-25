快訊

獨／銀霞發聲明曝光5年抗癌路 竟因「醫療疏失」指控醫師冷血

獨／臉書直播疑輕生警方上門關切 李姸憬痛哭「很抱歉」

桃市景點人潮爆滿亮紅燈 本周起調升人潮警示上限

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市永安漁港假日人潮大爆滿（見圖），市府景點人潮警示燈號亮「紅燈」，市府本周六日起調整放寬人潮警示燈號上限，以利旅客安心旅遊。圖／觀旅局提供
桃園市永安漁港假日人潮大爆滿（見圖），市府景點人潮警示燈號亮「紅燈」，市府本周六日起調整放寬人潮警示燈號上限，以利旅客安心旅遊。圖／觀旅局提供

疫情逐漸緩和，桃園市大溪老街、永安漁港昨天假日中午後人潮大爆滿，停車場滿載塞車，市府景點人潮警示燈號一直亮「紅燈」，觀旅局長楊勝評今天上午建議景點人潮警示燈號放寬上限，市長鄭文燦同意人潮警示燈號的紅燈提升為80%以上、黃燈提升為70%到80%、綠燈為70%以下，本周六、日起在全市16景點執行。

市府觀旅局因應防疫期間，全市各大旅遊景點人潮管制、安全服務，創新推出「景點人潮警示燈號」，楊勝評說，該局在全市16處旅遊熱門景點，設置紅、黃、綠3種人潮警示燈號，即時顯示人潮密集度，讓民眾透過線上查詢，即時掌握最新景區人潮，4月下旬上線至今，已超過6萬5千人次瀏覽，掌握、預防各景區人潮過於壅擠。

由於疫情緩解，民眾悶壞了，紛紛趁昨天假日出遊，桃園市16景點中，大溪老街、永安漁港人潮爆滿，中午之後人潮一直亮「紅燈」人潮最多，竹圍漁港亮「黃燈」，虎頭山風景特定區、復興區角板山及新屋綠色走廊部分時段亮黃燈。

楊勝評說，考量疫情漸漸趨緩，為讓民眾逐漸調整正常休閒生活，景點人潮警示管制不須還是這麼緊，有必要適度調整放寬各景點警示燈號人潮密集標準，原本市政府景點人潮警示燈號顯示管制景點人潮的「綠燈」50%以下、「黃燈」50%到60%、「紅燈」60%以上。

如今疫情趨緩，市府決定本周六（30 日）、周日（31日）起，桃園16處景點人潮警示燈號放寬人潮管制、調整為綠燈70%以下、黃燈70%到80%、紅燈80%以上，讓遊客放心旅遊。

桃園市大溪老街假日人潮大爆滿（見圖），市府景點人潮警示燈號亮「紅燈」，市府本周六日起調整放寬人潮警示燈號上限，以利旅客安心旅遊。圖／觀旅局提供
桃園市大溪老街假日人潮大爆滿（見圖），市府景點人潮警示燈號亮「紅燈」，市府本周六日起調整放寬人潮警示燈號上限，以利旅客安心旅遊。圖／觀旅局提供

疫情 大溪老街 塞車

延伸閱讀

後慈湖開放現場登記

桃園後慈湖微旅行開跑 10人以下就成團

連假第2天湧人潮 桃園這5處景點下午同時亮「黃燈」

五一連假首日 桃園虎頭山一度出現警示燈號

相關新聞

台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

台中市議員吳敏濟建議市府規劃成立台中市立動物園，集科學研究、教育、觀光與生態系庇護所等功能於一身，在後疫情時代為中台灣注...

桃園酒店舞廳達標4防疫規範 審核通過6/1可解禁

自4月9日停業的酒店、舞廳，六都中有四都恢復營業。桃園市長鄭文燦今天上午表示，市府上周研議結果，在防疫整備、顧客實名制、營業場所須社交距離自我管理、消防安檢申請通過等四項達標，業者申請審核通過後，自6月1日恢復營業，市府聯合稽查小組將不定期稽查。

苗議員抨不適任校長問題 政風處：絕不輕輕放下

苗栗縣議員曾玟學今天質詢火力全開，抨擊不適任校長問題，其中一名國中校長甚至將送交縣府政風處調查的契約書抽換立約人，送審的...

視察大鶯豐德交流道 林佳龍力挺桃園交通建設

為緩解桃園大溪及八德地區交通壅塞的狀況，桃園市政府日前提出「國道3號增設大鶯豐德交流道」可行性研究，減少交通繞行，獲得交...

新竹園區游泳池30日周四啟用 醫護人員享優待

在新冠肺炎疫情逐漸緩和之際，新竹科學園區管理局及代管單位永樂整合行銷股份有限公司經評估，希望鼓勵民眾多運動，提升個人免疫...

影／三義ㄧㄚ箱寶創作近一甲子 文創轉型逆轉勝

苗栗縣三義ㄧㄚ箱寶 (三義鴨箱寶)從事木雕工藝創作近一甲子，歷經木雕工藝產業的興衰歲月，從幾近關廠到轉型開發文創工藝品，...

疫情後首場城市外交 星國代表葉偉傑訪林智堅

新加坡駐台北商務辦事處葉偉傑（Yip Wwi Kiat）代表今年2月來台履新，上週拜會新竹市長林智堅，雙方針對科技產業與...

牠們不是垃圾 苗縣議員建請讓路殺犬貓走得更有尊嚴

苗栗縣議員張顧礫今天以「牠是生命，不是垃圾！」主題質詢，建議苗栗縣比照台中市、新竹市、嘉義縣等縣市，基於愛護友善動物，路...

影／桃園酒店舞廳6/1解禁 鄭文燦：4防疫規範要達標

桃園市長鄭文燦今天上午主持疫情專案會議，聽取市府經發局長郭裕信報告擬議開放酒店、舞廳討論後，鄭文燦振示，鑑於疫情緩和，目...

跟著花開去旅行 南庄花卉節打造繽紛浪漫

苗栗縣南庄鄉是賞繡球花勝地，5月30日至6月28日登場的「2020南庄花卉節」，將加入更多樣花卉、多元主題，打造南庄老街...

視察前瞻治水 徐國勇：讓南苗少受幾年淹水之苦

內政部長徐國勇昨趁著視察苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程機會，喊話前瞻基礎建設計畫發揮重要功效，無縫銜接工程，2期前瞻希...

在地心產業／三義鴨箱寶 轉型文創逆轉勝

苗栗縣三義ㄧㄚ箱寶（三義鴨箱寶）從事木雕工藝創作近一甲子，歷經木雕工藝產業的興衰歲月，從幾近關廠到轉型開發文創工藝品，鴨...

熱門新聞

連日大雨 限定版台版九寨溝現身嘉義梅山鄉

好消息！高雄市12 .6萬自來水用戶 今晚可提早復水

阿中挺墾丁挨批 屏東業者聯合反駁：盼防疫五月天再來

悲傷！偏鄉小校永光國小歡慶45周年校慶後...廢校

久等了！南投雙龍瀑布七彩吊橋擬6月20日開放

直播談豪雨應變 韓國瑜：治水將縮短至1年半內完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。