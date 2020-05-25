桃市景點人潮爆滿亮紅燈 本周起調升人潮警示上限

疫情逐漸緩和，桃園市大溪老街、永安漁港昨天假日中午後人潮大爆滿，停車場滿載塞車，市府景點人潮警示燈號一直亮「紅燈」，觀旅局長楊勝評今天上午建議景點人潮警示燈號放寬上限，市長鄭文燦同意人潮警示燈號的紅燈提升為80%以上、黃燈提升為70%到80%、綠燈為70%以下，本周六、日起在全市16景點執行。

市府觀旅局因應防疫期間，全市各大旅遊景點人潮管制、安全服務，創新推出「景點人潮警示燈號」，楊勝評說，該局在全市16處旅遊熱門景點，設置紅、黃、綠3種人潮警示燈號，即時顯示人潮密集度，讓民眾透過線上查詢，即時掌握最新景區人潮，4月下旬上線至今，已超過6萬5千人次瀏覽，掌握、預防各景區人潮過於壅擠。

由於疫情緩解，民眾悶壞了，紛紛趁昨天假日出遊，桃園市16景點中，大溪老街、永安漁港人潮爆滿，中午之後人潮一直亮「紅燈」人潮最多，竹圍漁港亮「黃燈」，虎頭山風景特定區、復興區角板山及新屋綠色走廊部分時段亮黃燈。

楊勝評說，考量疫情漸漸趨緩，為讓民眾逐漸調整正常休閒生活，景點人潮警示管制不須還是這麼緊，有必要適度調整放寬各景點警示燈號人潮密集標準，原本市政府景點人潮警示燈號顯示管制景點人潮的「綠燈」50%以下、「黃燈」50%到60%、「紅燈」60%以上。