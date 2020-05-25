新竹園區游泳池30日周四啟用 醫護人員享優待

在新冠肺炎疫情逐漸緩和之際，新竹科學園區管理局及代管單位永樂整合行銷股份有限公司經評估，希望鼓勵民眾多運動，提升個人免疫力，且炎炎夏日水域活動一向是民眾熱愛從事的活動之一，因此，籌畫新竹科學園區游泳池，預計於本周四（30日）啟用。

為提供泳客更優質的硬體服務，管理單位於數月前就陸續規劃整修事宜，永樂整合行銷股份有限公司總經理戴進豪說，本次硬體改建部分包括擴增盥洗空間的熱水設備、新增置物櫃、整體環境綠化、新增貨櫃屋販賣部等，期望透過這些設備設施的改善可以強化對於泳客的服務。

另外，為感謝醫護團隊與人員於疫情期間的辛苦付出，永樂整合行銷股份有限公司將免費提供1000名單月會員證給新竹縣市的醫療團隊，只要是新竹縣市醫療單位服務人員，就可憑服務證申請免費的單一月份會員卡，也希望具規模的醫療院所可以透過院內福委會彙整需求後向管理單位申請，申請時間為即日起至6月26日止，採先到先辦方式。

為貼近園區工作者需求，游泳池開放時間分為早午晚三場，周一至周五早場時間6點半至8點半、午場11點半至下午1點半，晚場為傍晚5點至晚間9點；周六則為早上9點到下午6點，周日公休。為回饋游泳運動的忠實愛好者，管理單位特別推出會員服務，會員有效期間可在游泳池對外開放時享受不限次數使用，一般全票的價格為120元，優待票價為70元。