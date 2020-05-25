影／三義ㄧㄚ箱寶創作近一甲子 文創轉型逆轉勝

苗栗縣三義ㄧㄚ箱寶 (三義鴨箱寶)從事木雕工藝創作近一甲子，歷經木雕工藝產業的興衰歲月，從幾近關廠到轉型開發文創工藝品，鴨箱寶打造出充滿創意的木竹工藝世界，賦予各種動物造型木雕藝品的新生命，廠內的彩繪DIY區更成為親子同樂及留下美好記憶的空間。

40多年前，一張來自國外3000隻狩獵用木鴨的訂單，讓苗栗縣三義鄉的傳統雕刻行「和興雕刻行」從此改變命運，此後來自歐美日的訂單不斷，外國客戶也常組團到工廠參觀、採購，工廠業務蒸蒸日上，並遷至現址擴大營業。

三義鴨箱寶負賣人湯日彩、李屘回憶說，民國70年代木鴨生產達最高峰，雅芳 (Avon)公司在民國73到75年間訂的4款木鴨，成了那個年代最具代表性的作品；但80年代木鴨生產風華漸褪盡，因經濟不景氣、外銷市場萎縮及原料、工資上揚，讓木鴨生產訂單大幅滑落，直到趨近於零。

廠內師父將庫存的木料用完，能彩繪的木鴨都上完色之後黯然離開工廠，只留下滿倉庫存的木鴨和充滿愁容的湯家；湯家老六湯日彩和妻子李屘接下重擔後，從此工廠朝轉型文創發展，並創造出「逆轉勝」的亮眼成績，在各地工藝展都可見到鴨箱寶的精美工藝創作設計。

李屘說，這些年來鴨箱寶一直堅持產品要與台灣有關聯性，也開發設計了許多與生態、動物有關的工藝品，像是台灣黑熊就是以苗栗縣的「縣樹」樟木製作，且以療育的概念來設計，另外還有彩蝶祈福系列，在目前全球疫情肆虐的時刻，更希望國人都能平安。