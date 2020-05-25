快訊

獨／銀霞發聲明曝光5年抗癌路 竟因「醫療疏失」指控醫師冷血

獨／臉書直播疑輕生警方上門關切 李姸憬痛哭「很抱歉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／三義ㄧㄚ箱寶創作近一甲子 文創轉型逆轉勝

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三義鴨箱寶提供彩繪空間，讓親子留下美好回憶。記者胡蓬生／攝影
三義鴨箱寶提供彩繪空間，讓親子留下美好回憶。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣三義ㄧㄚ箱寶 (三義鴨箱寶)從事木雕工藝創作近一甲子，歷經木雕工藝產業的興衰歲月，從幾近關廠到轉型開發文創工藝品，鴨箱寶打造出充滿創意的木竹工藝世界，賦予各種動物造型木雕藝品的新生命，廠內的彩繪DIY區更成為親子同樂及留下美好記憶的空間。

40多年前，一張來自國外3000隻狩獵用木鴨的訂單，讓苗栗縣三義鄉的傳統雕刻行「和興雕刻行」從此改變命運，此後來自歐美日的訂單不斷，外國客戶也常組團到工廠參觀、採購，工廠業務蒸蒸日上，並遷至現址擴大營業。

三義鴨箱寶負賣人湯日彩、李屘回憶說，民國70年代木鴨生產達最高峰，雅芳 (Avon)公司在民國73到75年間訂的4款木鴨，成了那個年代最具代表性的作品；但80年代木鴨生產風華漸褪盡，因經濟不景氣、外銷市場萎縮及原料、工資上揚，讓木鴨生產訂單大幅滑落，直到趨近於零。

廠內師父將庫存的木料用完，能彩繪的木鴨都上完色之後黯然離開工廠，只留下滿倉庫存的木鴨和充滿愁容的湯家；湯家老六湯日彩和妻子李屘接下重擔後，從此工廠朝轉型文創發展，並創造出「逆轉勝」的亮眼成績，在各地工藝展都可見到鴨箱寶的精美工藝創作設計。

李屘說，這些年來鴨箱寶一直堅持產品要與台灣有關聯性，也開發設計了許多與生態、動物有關的工藝品，像是台灣黑熊就是以苗栗縣的「縣樹」樟木製作，且以療育的概念來設計，另外還有彩蝶祈福系列，在目前全球疫情肆虐的時刻，更希望國人都能平安。

她說，木竹工藝產業在面臨經濟問題時，往往首當其衝，但木竹製品是最自然的，他們還與聯合大學工業設計系學生合作設計了生態象棋，用14種鳥類代替將士象等棋子，饒富趣味。

從幾近關廠到轉型開發文創工藝品，三義鴨箱寶打造出充滿創意的木竹工藝世界。記者胡蓬生／攝影
從幾近關廠到轉型開發文創工藝品，三義鴨箱寶打造出充滿創意的木竹工藝世界。記者胡蓬生／攝影
三義鴨箱寶的彩蝶祈福系列創作。記者胡蓬生／攝影
三義鴨箱寶的彩蝶祈福系列創作。記者胡蓬生／攝影
三義鴨箱寶提供彩繪空間，讓親子留下美好回憶。記者胡蓬生／攝影
三義鴨箱寶提供彩繪空間，讓親子留下美好回憶。記者胡蓬生／攝影
三義鴨箱寶負賣人湯日彩、李屘夫婦將工廠朝文創轉型，打造亮眼成績。記者胡蓬生／攝影
三義鴨箱寶負賣人湯日彩、李屘夫婦將工廠朝文創轉型，打造亮眼成績。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣

延伸閱讀

違章工廠合法化 中市議員憂錢白花

在地心產業／三義鴨箱寶 轉型文創逆轉勝

違章廠合法代辦喊50萬 中市府：經發局單一窗口等業者

國道1號三義南下路段 發生5車追撞事故2人送醫

相關新聞

台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

台中市議員吳敏濟建議市府規劃成立台中市立動物園，集科學研究、教育、觀光與生態系庇護所等功能於一身，在後疫情時代為中台灣注...

桃園酒店舞廳達標4防疫規範 審核通過6/1可解禁

自4月9日停業的酒店、舞廳，六都中有四都恢復營業。桃園市長鄭文燦今天上午表示，市府上周研議結果，在防疫整備、顧客實名制、營業場所須社交距離自我管理、消防安檢申請通過等四項達標，業者申請審核通過後，自6月1日恢復營業，市府聯合稽查小組將不定期稽查。

苗議員抨不適任校長問題 政風處：絕不輕輕放下

苗栗縣議員曾玟學今天質詢火力全開，抨擊不適任校長問題，其中一名國中校長甚至將送交縣府政風處調查的契約書抽換立約人，送審的...

視察大鶯豐德交流道 林佳龍力挺桃園交通建設

為緩解桃園大溪及八德地區交通壅塞的狀況，桃園市政府日前提出「國道3號增設大鶯豐德交流道」可行性研究，減少交通繞行，獲得交...

新竹園區游泳池30日周四啟用 醫護人員享優待

在新冠肺炎疫情逐漸緩和之際，新竹科學園區管理局及代管單位永樂整合行銷股份有限公司經評估，希望鼓勵民眾多運動，提升個人免疫...

影／三義ㄧㄚ箱寶創作近一甲子 文創轉型逆轉勝

苗栗縣三義ㄧㄚ箱寶 (三義鴨箱寶)從事木雕工藝創作近一甲子，歷經木雕工藝產業的興衰歲月，從幾近關廠到轉型開發文創工藝品，...

疫情後首場城市外交 星國代表葉偉傑訪林智堅

新加坡駐台北商務辦事處葉偉傑（Yip Wwi Kiat）代表今年2月來台履新，上週拜會新竹市長林智堅，雙方針對科技產業與...

牠們不是垃圾 苗縣議員建請讓路殺犬貓走得更有尊嚴

苗栗縣議員張顧礫今天以「牠是生命，不是垃圾！」主題質詢，建議苗栗縣比照台中市、新竹市、嘉義縣等縣市，基於愛護友善動物，路...

影／桃園酒店舞廳6/1解禁 鄭文燦：4防疫規範要達標

桃園市長鄭文燦今天上午主持疫情專案會議，聽取市府經發局長郭裕信報告擬議開放酒店、舞廳討論後，鄭文燦振示，鑑於疫情緩和，目...

跟著花開去旅行 南庄花卉節打造繽紛浪漫

苗栗縣南庄鄉是賞繡球花勝地，5月30日至6月28日登場的「2020南庄花卉節」，將加入更多樣花卉、多元主題，打造南庄老街...

視察前瞻治水 徐國勇：讓南苗少受幾年淹水之苦

內政部長徐國勇昨趁著視察苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程機會，喊話前瞻基礎建設計畫發揮重要功效，無縫銜接工程，2期前瞻希...

在地心產業／三義鴨箱寶 轉型文創逆轉勝

苗栗縣三義ㄧㄚ箱寶（三義鴨箱寶）從事木雕工藝創作近一甲子，歷經木雕工藝產業的興衰歲月，從幾近關廠到轉型開發文創工藝品，鴨...

熱門新聞

連日大雨 限定版台版九寨溝現身嘉義梅山鄉

好消息！高雄市12 .6萬自來水用戶 今晚可提早復水

阿中挺墾丁挨批 屏東業者聯合反駁：盼防疫五月天再來

悲傷！偏鄉小校永光國小歡慶45周年校慶後...廢校

久等了！南投雙龍瀑布七彩吊橋擬6月20日開放

直播談豪雨應變 韓國瑜：治水將縮短至1年半內完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。