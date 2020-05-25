疫情後首場城市外交 星國代表葉偉傑訪林智堅

新加坡駐台北商務辦事處葉偉傑（Yip Wwi Kiat）代表今年2月來台履新，上週拜會新竹市長林智堅，雙方針對科技產業與防疫工作進行深度交流，這也是竹市在疫情後重啟的首場城市外交，葉偉傑說，對於台灣的防疫工作印象深刻，本次來訪盼深度交流彼此在高科技新創產業及IOT物聯網的發展；林智堅今說，台灣疫情控制得當，市府將恢復與各國使節交流。

林智堅表示，他積極透過優質公共建設翻轉竹市，另外在城市願景規劃方面緊扣著具未來性的戰略產業發展，特別是與竹科園區合作打造的「竹科X」基地，將吸引高端科技的企業總部與研發中心進駐，強化新竹市半導體總部經濟的地位，科技部也將在「竹科 X」基地興建三棟研發大樓，預計2021年動工，共同迎接後疫情時代的新經濟模式。

葉偉傑指出，他30年前就因服兵役來過台灣，對竹市的高出生率敬佩不已，目前新加坡也為出生率低而煩惱，竹市是很好的學習對象。

新加坡因應人口結構老化，致力推動工業自動化及IOT物聯網發展，同時也發展更高附加價值新創產業，彌補勞力密集產業因成本提高外流，新加坡也有科技園區，與竹市的高科技產業聚落能相互學習交流。

林智堅與葉偉傑分享，市府在地方政府防疫工作上超前部署，包括在疫情早期聯合五大醫院成立防疫作戰聯盟，與工研院合作研發電子圍籬APP的科技防疫等，在防疫工作上應不分國界，互助合作，方能戰勝疫情。

葉偉傑也力邀林智堅走訪新加坡，林智堅說，竹市除了以科技產業聞名，在文化發展上也有良好成果，他期待有機會到訪星國，學習新加坡的公共建設、都市計畫與新創產業發展，更透過城市外交為兩國友誼持續增溫。