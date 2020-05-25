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牠們不是垃圾 苗縣議員建請讓路殺犬貓走得更有尊嚴
苗栗縣議員張顧礫今天以「牠是生命，不是垃圾！」主題質詢，建議苗栗縣比照台中市、新竹市、嘉義縣等縣市，基於愛護友善動物，路殺無主犬貓，由縣府出資到生態保育教育中心犬貓動物焚化爐處理後事，與廢棄物分開火化，讓牠們走得更有尊嚴。
縣府農業處長陳錦俊表示，目前路殺無主犬貓，都是鄉鎮市公所清潔隊依廢棄物清理法處理，而苗栗縣生態保育教育中心犬貓動物焚化爐，研擬委外經營招標中，縣府將努力爭取中央補助，協助無主犬貓火化。
苗栗縣議會定期會今天總質詢議程，張顧礫指出，車禍路殺犬貓遺體，現階段依廢棄物清理法，動物屍體被歸為一般廢棄物，以垃圾袋清除，並依一般廢棄物回收清除處理辦法規定，送進焚化爐焚化，基於尊重生命流浪動物遺體不是廢棄物，建議比照台中市等縣市處理。
張顧礫說，台中市通報街道有犬貓遺體，由各區清潔隊處理，先以專用禮箱裝運到動物之家冰存，動保人員確認犬貓遺體是否有寵物登記，有登記者通知飼主，無則委託專業寵物生命紀念業者集體火化；新竹市委託專業的寵物殯葬公司，協助往生街犬街貓辦理火化等後事。
此外，嘉義縣甚至做到免費提供往生被、動物靈超渡文疏給有需要的民眾，透過動物收容中心認養的毛小孩不幸亡故，家畜所還充當送行者，代為委託民間集體火化，替支持認養的飼主處理寵物身後事。
張顧礫建議，苗栗縣應思考推動新的處理流程，街道若發現犬貓遺體，由清潔隊使用專用禮箱裝運、冰存，查詢晶片有否飼主，公告請飼主處理，若確認是流浪犬貓，由政府出資到生態保育教育中心設置的犬貓動物焚化爐處理後事。
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