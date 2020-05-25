桃園酒店符實名制4條件 審核通過6/1恢復營業

隨著國內疫情趨緩，桃園市長鄭文燦今天表示，酒店業者只要達成4項防疫安全條件，就可向市府提出申請，審核通過後，6月1日起可恢復營業，市府也會持續進行稽查。

鄭文燦上午出席防疫專案會議後接受媒體訪問表示，中央流行疫情指揮中心上個月決定，全國的酒店及舞廳暫停營業，但隨著新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，六都中已經有多個縣市陸續恢復營業，經市府專案小組研議結果，只要業者達成4項目標，並提出申請審核通過後，從6月1日起可恢復營業。

鄭文燦說，這4個目標包括防疫整備、顧客實名制入場、營業場所須有社交距離的自我管制，以及消防安檢的申請跟通過。在恢復營業之後，市府仍會由聯合稽查小組進行不定期稽查，希望能在達標的狀況下，考慮到從業人員的工作權以及相關產業的影響，重新開放營業。

鄭文燦指出，實名制包括工作人員造冊及顧客實名制入場，由於市府推動實名制的管制很有經驗，業者可參考市府的施行方式，同時提醒，實名制的顧客資料必須要保存6個月，以利後續追蹤。

另外，鄭文燦說，今年的畢業時間延期，有鑑於疫情趨緩，已經請教育局針對畢業旅行以及畢業典禮，通知各學校可在防疫標準的情況下恢復舉辦。畢業是人生的大事，學子們期待了很久，也是他們人生中興奮難忘的時刻，既然防疫達標，市府要盡量幫孩子來圓夢。