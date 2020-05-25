新竹縣原住民族教育推廣中心 工程進度達近九成

新竹縣府在竹東鎮打造全國第一間「新竹縣原住民族教育推廣中心」，去年1月開工後，目前進度86.27%，縣府今指出，該推廣中心已拆鷹架，並在外牆畫上泰雅族、賽夏族中常見的菱形圖騰，讓鎮內原住民直喊窩心，覺得受到祖靈眼睛的守護。

縣府指出，新竹縣有尖石、五峰鄉兩個原鄉部落，設籍人口約1萬4千多人，為給孩子更好的教育資源，部落家長幾乎都會將孩子送到竹東鎮讀書，也因山上就業機會不多，部落原住民很多都會到都市就業，目前設籍竹東鎮的原住民有4183人，其中，在鎮內國中、小求學的原住民學生就有999人。

為提供「城市漂流」的孩子們感受城市部落及互相照顧的功能，縣府規劃籌備原住民族教育推廣中心，計規模4500萬元，土建工程經費佔3000萬元，由教育部國教署補助1500萬元、縣府自籌1500萬元，由於硬體工程已接近9成，縣府原住民行政處正積極向原住民委員會及國教署爭取後續1500萬的設備工程費。

縣府表示，原住民族教育推廣中心座落在竹東鎮中山路，為地上三層樓建築，二樓採半戶外設計型式，讓出前廣場作為公共開放空間外空間。建築設計隱藏了泰雅族巨石裂岩傳說，鳥瞰基地就像一塊巨石被水流環繞，族人將水與石頭比喻為原住民的女性與男性，在生活上互相幫忙，在大自然的懷抱中組成家園與聚落，共創有希望的未來。