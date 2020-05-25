影/幫孩子圓夢 鄭文燦：各校畢典、畢旅恢復舉辦

桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，新任教育局長林明裕簡報學生畢業旅行、校止教學防疫指引後，鄭文燦宣布，畢業是人生大事，是孩子一生最興奮、難忘時刻，如今防疫達標，為幫孩子圓夢，針對畢業旅行、畢業典禮及市長頒獎拍照活動，今天就請教育局通知各學校在防疫標準下恢復舉辦、原本停辦的學校也要通知恢復舉辦，讓各校都有畢業典禮。

鄭文燦表示，針對各校戶外教學已採小規模、分流下開放，今天請市府各單位提供體驗路線，包括休閒農場農事體驗、觀光工廠參訪、客塵小旅行、文化設施體驗、環境教育場所、防災教育館等場館，請觀旅局協助結合踩線團，推廣戶外教學各種體驗方案，讓學生走出戶外參觀體驗。

他表示，疫情緩和下，桃園市各項活動及大部分文化、社福及市民活動場館相繼開放，因應學校學期延長至7月14日，隨戶外教學開放，畢業是孩子一生最興奮、難忘的時刻，為讓孩子圓夢，畢業典禮、畢業旅行及市長頒獎拍照活動，要求教育局在做好防疫分流規範下，今天就通知各校恢復舉辦，原本停辦畢典、畢旅的學校也要通知恢復舉辦。