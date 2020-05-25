影／桃園酒店舞廳6/1解禁 鄭文燦：4防疫規範要達標

桃園市長鄭文燦今天上午主持疫情專案會議，聽取市府經發局長郭裕信報告擬議開放酒店、舞廳討論後，鄭文燦表示，鑑於疫情緩和，目前6都已有4都恢復酒店、舞廳營業，市府上周專研議結果，在業者達到防疫整備、顧客實名制、營業場所須社交距離自我管理、消防安檢申請通過等4項達標，業者申請審核通過後，自6月1日恢復營業。

隨疫情緩和，自4 月以來原已停業的酒店、舞廳，6都部分恢復營業，桃園市府經發局報告研議恢復酒店、舞廳營業的防疫規範後，鄭文燦表示，自4月9日中央疫情指揮中心宣布酒店、舞廳停業至今，6都有4都恢復營業。

上周市府專案研議，決定只要達4項防疫標準，包括量體溫、消毒的防疫整備、顧客實名制、營業場所須有社交距離自我管理，消防安檢申請通過，業者申請審核通過，將自6月1日起恢復營業，市府聯合稽查小組亦將不定期稽查。