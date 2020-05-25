跟著花開去旅行 南庄花卉節打造繽紛浪漫

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跟著花開去旅行 南庄花卉節打造繽紛浪漫
苗栗縣南庄鄉是賞繡球花勝地，5月30日至6月28日登場的「2020南庄花卉節」，將加入更多樣花卉、多元主題，打造南庄老街浪漫花卉巷弄，因應疫情逐漸趨緩，並推出「跟著花開去旅行」主題旅遊，交通部觀光局參山國家風景區管理處邀請全國民眾，來一趟小旅行。
參山處結合在地業者，南庄花卉節期間每周六、日的「跟著花開去旅行」，規畫「花小農-農事好樂」、「花時間-TeaTime」、「花勇士-部落好讚」、「花功夫-產業FUN玩」主題旅遊，安排接駁、餐食、體驗、導覽，結合花遊、花食、花茶、花購、花體驗，8梯次320人次，每人費用300元，即日起受理報名，活動詳情可以上參山國家風景區管理處官方網站或臉書粉絲專頁，及電話04-23728865查詢。
新冠肺炎警報尚未解除，活動採實名制線上預約報名，每梯次40人，8人為分組單位分流，並以9人座小巴在苗栗火車站、高鐵苗栗站接駁點專車接駁，報名及報到時須配合填寫健康聲明書，報到當天集合需測量額溫，超過攝氏37.5度不可參加，參加者需全程配戴口罩，備有酒精供遊客消毒清潔。
南庄鄉連續多年辦理繡球花節，打出知名度，除了繡球花外，今年花卉節加入更多樣花卉、多元主題，參山處表示，南庄花卉節結合地方政府與在地民間團體，共同建立觀光品牌，深度連結在地旅遊與產業資源，打造「最美南庄」品牌價值，立體花卉裝置藝術在巷弄之間，讓遊客轉個彎，都可能遇見美麗的驚喜。
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