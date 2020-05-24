桃園茄苳溪染黃 環保局抓出工程偷排廢水

桃園市環保局日前接獲民眾通報，指出八德區茄苳溪遭人排放黃泥廢水，環保局派員稽查後，確實發現有一函管正在排放黃泥廢水，造成河川 汙染、有明顯色差，依水汙染防治法最高可開鍘300萬元。

環保局表示，5月24日接獲民眾通報，八德區中華路5號附近茄苳溪排放黃泥廢水案件，環保局派員稽查發現，於永安橋上發現有一涵管正排放黃泥廢水，經查為集合式住宅新建工程所產生，其工地產生的廢水經由沉水馬達抽取至沉澱槽，未經有效沉澱即排放於場內地下箱涵，致泥黃廢水於地下箱涵排放至茄苳溪產生明顯色差，汙染茄苳溪。

環保局指出，該情形已違反水汙染防治法第30條，依法告發，最高可處新臺幣300萬元罰緩，並限期於5月26日完成改善。環保局強調，對民眾的檢舉案件十分重視，汙染稽查無假期，只要接獲案件即刻派員前往稽查，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法，以免遭受罰款又損及商譽。