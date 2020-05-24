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42天無確診大晴天 桃園大溪老街永安漁港人潮爆紅色

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪老街爆人潮。圖／桃園市政府觀旅局即時影像
大溪老街爆人潮。圖／桃園市政府觀旅局即時影像

天氣放晴，加上疫情連續42天沒再出現本土確診病例，桃園市上午各主要風景區就出現人潮，中午過後遊客有增無減，大家最想去哪裡？看一下觀光局「桃園智慧遊」人潮警示燈號就知道，大溪老街下午4點起大溪老街、永安漁港爆出紅色燈號，人潮超過最上限值的60%，不但停車場暫時開放，風管處、農業局分別請警方和志工管制遊客進入，另外，竹圍漁港、新屋綠色走廊也出現黃色燈號，達到警示程度。

「桃園智慧遊」APP和觀旅局官網列出市政府所轄16個主要風景區，建立大數據掌握即時人潮狀況，以便管控強化防疫，昨天梅風、鋒面來襲桃園大雨，百貨公司、大賣場、購物中心己見人潮，今天上午放晴，人潮往風景區移動，中午過後熱門景點更是遊客一波一波不斷。

風管處、中壢區漁會下午早早出現紅燈，除了志工到場舉牌宣導，大溪和楊梅警方也調派警力到場管制人潮進入，一度引來遊客抱怨「疫情沒那麼嚴重，為什麼要管制（進入）」、「陳時中部長去懇丁，人比這邊（大溪老街、永安漁港）還多」，警方解釋防疫不能大意，大多數遊客都能配合，少數遊客覺得掃興還是念念有詞。

中壢區漁會、大溪老街店家表示，今天如果沒有管制，起碼還有近1萬名人次可以進來，不過中午用餐時段生意明顯比五一連假更好，顯示好天氣大家都願意出門消費，當然，防疫不能省，攤販和店家都願意配合政府做好防疫。

永安漁港美食區中午過後人潮不斷，店家生意興隆。圖／中壢區漁會提供
永安漁港美食區中午過後人潮不斷，店家生意興隆。圖／中壢區漁會提供
永安漁港停車場因爆人潮，一度管制車輛進入。圖／中壢區漁會提供
永安漁港停車場因爆人潮，一度管制車輛進入。圖／中壢區漁會提供

大溪老街 疫情

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