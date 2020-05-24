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桃市取締改裝噪音車惹議 車主怒拍照自證原廠車

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市為有效防止改裝車輛空氣污染及噪音擾寧，針對民眾陳情改裝車輛常出沒路段加強攔檢作業，109年截至4月30日止，改裝車輛攔檢共795輛，不合格告發436輛。圖／報系資料照
桃園市為有效防止改裝車輛空氣污染及噪音擾寧，針對民眾陳情改裝車輛常出沒路段加強攔檢作業，109年截至4月30日止，改裝車輛攔檢共795輛，不合格告發436輛。圖／報系資料照

改裝車噪音擾人清夢，居民怨聲連連，執法單位也努力強力取締，不過有車友發文控訴，明明車子是原廠並未改裝，遭人拍照檢舉就算了，向市府環保局提出照片證明，卻得到讓他無法接受的回應。對此桃園市環保局表示，如對檢舉有異議，被檢舉人可提供車籍資料及車輛使用現況照片，供環保局與檢舉資料進行比對查證。

民眾在臉書PO文指出，日前騎乘原廠車時遭檢舉改裝，向環保局反應並拍照證明絕無改裝，卻被回覆「兩張其實是不一樣的管子，看您已經有心換回原廠排氣管，希望您能使用原廠排氣管騎乘，這次就先幫您結案...」，讓他直呼承認錯誤很難嗎？該事件讓不少網友紛紛力挺，更有許多人抱怨，如外型比較帥的原廠車也常被要求驗噪音，甚至有人被網友截取臉書照片，把自家拍的改車照拿去檢舉自己等相當擾民。

桃園市環保局回應，依使用中機動車輛噪音妨害安寧檢舉辦法規定，民眾若發現使用中機動車輛噪音有妨害安寧情形者，得以書面、電話、傳真、網路或電子郵件說明車號、車種、發現時間、地點及妨害安寧事實或違規證據等資料，向縣市主管機關檢舉，不過如經查證使用翻拍或截圖的照片，則屬不實檢舉，依規定不予辦理。

至於原廠車是否也會出現噪音過量的問題？環保局指出，原廠車會因車輛老舊、變更電腦設定、變動原廠排氣管裡的觸媒轉換器跟消音器等因素，導致噪音超標。因此在接獲檢舉後，環保單位會與檢舉人聯繫進行基本資料核對，確認有無妨害安寧之虞，再通知車主於指定期限到檢測地點檢測，如車主逾期不到或檢驗不合格將直接告發，有異議也可提出資料及照片供單位進行查證。

為有效防止改裝車輛空氣污染及噪音擾寧，桃園市特別強化環保、警察及監理機關聯合稽查取締，針對民眾陳情改裝車輛常出沒路段加強攔檢作業，109年截至4月30日止，改裝車輛攔檢共795輛，不合格告發436輛。

民眾在臉書PO文指出，日前騎乘原廠車時遭檢舉改裝，向環保局反映並拍照證明絕無改裝，卻被回覆「兩張是不一樣的管子」，他表示連上面的後扶手都被框起來，相當傻眼。圖／截自臉書社團
民眾在臉書PO文指出，日前騎乘原廠車時遭檢舉改裝，向環保局反映並拍照證明絕無改裝，卻被回覆「兩張是不一樣的管子」，他表示連上面的後扶手都被框起來，相當傻眼。圖／截自臉書社團

噪音

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