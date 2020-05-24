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視察排水工程 徐國勇：前瞻讓南苗少受幾年淹水之苦

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
內政部長徐國勇今天由苗栗縣長徐耀昌等人陪同，視察苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程，要求如質最好提前完工。記者范榮達／攝影
內政部長徐國勇今天由苗栗縣長徐耀昌等人陪同，視察苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程，要求如質最好提前完工。記者范榮達／攝影

內政部長徐國勇今天趁著視察苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程機會，喊話前瞻基礎建設計畫發揮重要功效，無縫銜接工程，2期前瞻希望特別照顧，他並指示營建署排水工程如質、提前完工，可以保護南苗地區28公頃、6000多人，少受幾年淹水之苦。

徐國勇今天由苗栗縣長徐耀昌等人陪同，視察聯大路周圍地區排水改善工程10號工作井工地，營建署下水道工程處中區分處長沈益生簡報指出，南苗地區地勢低漥，豪大雨上游聯大路、尖豐公路匯流而下，田寮圳宣洩不及，容易造成淹水，因此啟動聯大路排水工程改善，分散逕流往後龍溪排水。

沈益生說，改善工程採地下推進工法，減少影響交通，經費3億4100萬元，第1標工程經費1億4600萬元，今年4月13日完工，第2標工程經費1億9500萬元，去年7月底開工，目前預定進度26.24%，超前9.19%，可以於明年汛期前完工。

徐國勇當場指示營建署一定要如質，最好也能提前完工，他指出，極端氣候變化，加上過去一些開發，有些地方難免淹水，「有做的地方一定會有效果」，南苗地區淹水問題，上游截流、下游分流雙管齊下改善，聯大路排水工程第1標完成，由於前瞻建設經費通過，才能繼續推動第2標工程。

他表示，第2標工程如果按一般公務預算編列，排隊要排很久，老百姓就要多受好幾年淹水的苦，前瞻發揮很大功效，2期前瞻立法院正在進行相關預算編製，「我們希望說苗栗我們要特別照顧」，苗栗因拿到預算資源比較貧乏，導致在都市化建設比起其他縣市吃虧，徐耀昌提出的建議，營建署要全力合作，將來苗栗縣推動長照、托育及村里建設等，中央也會與苗栗縣站在一起。

內政部長徐國勇今天視察苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程，要求如質最好提前完工。記者范榮達／攝影
內政部長徐國勇今天視察苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程，要求如質最好提前完工。記者范榮達／攝影
苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程採地下推進工法，9座工作井平均挖深17公尺，最深的10號井深達23公尺。記者范榮達／攝影
苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程採地下推進工法，9座工作井平均挖深17公尺，最深的10號井深達23公尺。記者范榮達／攝影

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