樂桃桃訓練精障者製作烘焙品 受企業青睞愛心認購

桃園療養院附設樂桃桃庇護工場，為精障學員提供庇護性就業服務，手製烘焙產品更是美味可口，凱基社福慈善基金會發動每位員工一年1200元愛心認購庇護工場的產品，希望能拋磚引玉，讓更多企業一同回饋社會。

樂桃桃庇護工場位於桃療院內，目前有18位身心障礙者於此服務，工場專門訓練身心障礙員工生產烘焙及早午餐點。桃療院長邱献章表示，庇護員工從病人角色努力轉變成工作者，相當努力融入社會。他說，樂桃桃的禮盒結合健康食材，好吃又營養，沒有防腐劑和人工化學品，加上都是身障員工用心製作的產品，因此他逢人就會大力推薦。

職能治療師彭湘雲指出，樂桃桃庇護員工從病房端接受治療，轉銜到勞動局的職業重建體系，這過程需要醫療團隊、病人還有家屬的通力合作，才能讓他們經由就業回歸社區，這需要非常多的耐心與時間。

這次凱基社會福利慈善基金會發起的愛心認購活動，樂桃桃負責人唐世芬說，這為樂桃桃帶來佔年營業額10%的營業收入，庇護員工們都相當開心，希望能為企業員工製作愛心滿滿，好吃又營養的烘焙點心。她表示，員工們卯足了勁在試吃會當天，努力做出ㄧ整年提供給凱基員工的產品，包括雜糧桂圓馬芬、鳳梨布朗尼、養生堅果塔等商品。