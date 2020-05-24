星巴克進駐新竹公園 老建築群變身文青聖地

新竹市政府近年與民間企業合作，希望活化古蹟與公有場館，連鎖咖啡星巴克看準新竹公園與動物園的遊憩商機，經市府將原遊客中心改建後進駐，於今天開幕，吸引民眾排隊朝聖；市長林智堅說，這是繼湖畔料亭、玻工館春室、森林食堂、氣象站、昆蟲館後，新竹公園內場館招商的最後一塊拼圖，將促進經濟、帶動周邊觀光。

林智堅說，市府財政規模有限，但有優質的歷史建築與場館空間，透過委託經營或促參（OT）等方式與民間力量合作，讓原本閒置的公共空間重新吸引人潮、滿足新竹市民的休憩需求，如湖畔料亭、森林食堂、玻工館春室等都是成功活化的例子。

產發處長張力可指出，本次與星巴克攜手，將原遊客中心改建，打造圓拱型挑高空間及優雅的迴旋梯，今天開幕上午6點就有民眾開始排隊，搶先朝聖「全台離動物園最近的星巴克」。

文化局長黃竫蕙表示，新竹公園與動物園有百年歷史，多處歷史建築、老建物在動物園再生計畫中一併規劃，希望保留歷史紋理的同時能設定周邊建築、場所功能與明確的經營策略，才能真正活化，持續帶來人潮。

其中，最具代表性的是有88年歷史的日式建築「湖畔料亭」，市府邀請夢田文創團隊進駐，結合閱樂書店與台南名店甘單，將4座歷史建築變身為餐廳、品茗的竹風茶廳、閱樂書店x飲咖啡、豊賀伴手店，成百年公園最文青落腳處。

黃竫蕙說，園內的氣象站是日治時期興建的「新竹觀測所」也是歷史建築，考量到親子遊憩需求，同樣由夢田文創進駐，打造成獨特的親子生活書店；舊中廣播音站改造的「昆蟲館」委由「台灣昆蟲館」團隊經營，則是搭配動物園的自然環境，透過甲蟲飼養、爬蟲接觸等課程帶孩子上生態課，是桃竹苗最具代表性的昆蟲教育據點。