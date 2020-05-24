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鄭文燦宣布 畢典畢旅市長頒獎拍照恢復舉行

聯合新聞網 / 記者曾增勳／桃園報導
桃園市長鄭文燦（中）針對畢業典禮、畢業旅行及市長頒獎拍照活動，表示明天防疫會議將拍板定案 。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）針對畢業典禮、畢業旅行及市長頒獎拍照活動，表示明天防疫會議將拍板定案 。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天上韜午視察大園區公所慰勉辦理擴大急難紓困加班人員辛勞，談及疫情緩和一些限制措施解禁，他表示，疫情疏緩，畢業生關心的畢業典禮畢業旅行及市長頒獎拍照活動，要求教育局明天防疫會議提報討論，他傾向明天拍板定案及宣布畢業典禮、畢業旅行及市長頒獎拍照恢復舉行，讓畢業生留下人生美好回憶。

鄭文燦表示，疫情逐漸疏緩，桃園市各項活動漸漸開放，大部分文化、社福及市民活動場館陸續開放，因應學校這學期延長至7月14日結束，隨著學校戶外教學開放，畢業生關心的畢業典禮、畢業旅行、市長頒獎拍照活動，他請教育局明天防疫會場提報，在防疫規範下，研議開舉行。

他說，只要把防疫分流規範做好，降低群聚效應下，他傾向在明天防疫會議上拍板定案，宣布各校畢業典禮、畢業旅行及市長頒獎拍照開放恢復舉行，讓畢業生人生唯一一次充滿期待活動，留下美好回憶，他也準備好參加畢業生頒獎拍照活動。

圖說：

桃園市長鄭文燦（中）針對畢業典禮、畢業旅行及市長頒獎拍照活動，表示明天防疫會議將拍板定案 。記者曾增勳／攝影

畢業旅行 畢業典禮 疫情 鄭文燦 教育局

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