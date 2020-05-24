竹縣改善原鄉道路 原民會已核定8618萬餘元

新竹縣府向原住民族委員會提報「109年度原住民族部落特色道路改善計畫」，今又傳出好消息，縣府指出，包含尖石鄉、五峰鄉、關西鎮「司馬庫斯道路、石磊道路、舊十八兒道路、六曲窩至水田部落道路」等改善工程已獲經費核定8618萬餘元；縣長楊文科說，會持續提升原住民安心居住環境品質及文化健康綜合服務，改善地區部落聯絡道，藉此通暢交通命脈促進經濟產業發展。

原民處長雲天寶表示，尖石鄉司馬庫斯道路改善工程已邁入第三期，也是最後一期，第一期工程經費470萬元將司馬庫斯大橋改善完成，第二期工程經費4514萬餘元則改善路段約3.9公里，第三期工程經費1453萬餘元改善路段約1.8公里，三期總經費為6438萬餘元，希望能維護前往司馬庫斯的旅客安全，也讓原住民感受到回家的路更安全。

另外，獲原住民族委會提報核定的還有尖石鄉「石磊道路改善工程第二期」，經費為3351萬餘元、五峰鄉「舊十八兒道路改善工程第二期」，經費1950萬餘元、關西鎮「六曲窩至水田部落道路改善工程第二期」，經費1863萬餘元。