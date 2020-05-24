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竹縣改善原鄉道路 原民會已核定8618萬餘元

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
六曲窩至水田部落道路改善工程已獲經費核定。圖／新竹縣政府提供
六曲窩至水田部落道路改善工程已獲經費核定。圖／新竹縣政府提供

新竹縣府向原住民族委員會提報「109年度原住民族部落特色道路改善計畫」，今又傳出好消息，縣府指出，包含尖石鄉、五峰鄉、關西鎮「司馬庫斯道路、石磊道路、舊十八兒道路、六曲窩至水田部落道路」等改善工程已獲經費核定8618萬餘元；縣長楊文科說，會持續提升原住民安心居住環境品質及文化健康綜合服務，改善地區部落聯絡道，藉此通暢交通命脈促進經濟產業發展。

原民處長雲天寶表示，尖石鄉司馬庫斯道路改善工程已邁入第三期，也是最後一期，第一期工程經費470萬元將司馬庫斯大橋改善完成，第二期工程經費4514萬餘元則改善路段約3.9公里，第三期工程經費1453萬餘元改善路段約1.8公里，三期總經費為6438萬餘元，希望能維護前往司馬庫斯的旅客安全，也讓原住民感受到回家的路更安全。

另外，獲原住民族委會提報核定的還有尖石鄉「石磊道路改善工程第二期」，經費為3351萬餘元、五峰鄉「舊十八兒道路改善工程第二期」，經費1950萬餘元、關西鎮「六曲窩至水田部落道路改善工程第二期」，經費1863萬餘元。

雲天寶說，109年度縣府目前已核定原鄉道路改善總經費高達1億4千多萬，將持續協助爭取改善原鄉地區道路工程，落實照顧原鄉政策，使部落皆有順暢安全的醫療救護道路，強化特色產業與人文資源聯絡道路工程，全面性提升原鄉救護道路品質，並串聯原鄉特色產業、支援人文發展，彰顯對於原鄉地區產業重視度及促進原鄉的整體發展。

司馬庫斯空拍照。圖／新竹縣政府提供
司馬庫斯空拍照。圖／新竹縣政府提供

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