自強活動不踩雷 苗栗市公所訂作業要點

各地行之有年里鄰長文康（自強）活動，認知落差加上因循舊規核銷，反而可能成觸法陷阱，苗栗市10多年前就曾爆發虛報、浮報參加人員事件，苗栗市公所最近訂定作業要點，統一參加人員資格認定標準，防弊並避免噩夢重現，里鄰長大表歡迎。

苗栗市2009年里鄰長文康活動，發生里長、里幹事浮報或虛報參加人數事件，公所後來改統一招標辦理，幾名牽扯其中人員回想起來還是噩夢一場！他們說，當時1人補助2600元，辦理2天1夜自強活動，經費原本就不足，還要自掏腰包，鄰長不克參加，循舊規找一些平時協助地方事務頂替，或報滿額參加。

「一直以為沒有拿錢就沒事！」他們指出，檢調單位2010年4月啟動偵查，當時涉案人都承受很大壓力，有人因此嚇到恍神，連家人都不認識，官司歷時逾2年才底定，有人涉偽造文書罪緩刑，有人涉貪汙治罪條例重罪，從政生涯從此中斷，真是不堪回首，歡迎市公所訂定作業要點有所遵循。

「苗栗縣苗栗市公所里鄰長文康活動作業要點」規定文康活動目的，強化里鄰長為民服務，建立與市公所溝通平台，同時凝聚基層里鄰長向心力，促進里鄰長間經驗交流，經費以撙節開支為原則，依實際參加活動人數支給。

作業要點特別就參加人員資格明確規範對象，以現職為原則，如里鄰長不克參加，鄰長配偶、祖父母、父母、子女及其配偶、孫子女及其配偶，或與鄰長同一戶籍或同一門牌分戶籍親屬，或與鄰長永久共同生活為目的同居一家者，得代理參加。

市長邱鎮軍指出，過去偶遇里鄰長因公延誤或不及參加，由其他代表人參加，造成後續經費核銷上的困難、誤會，甚至因此涉貪汙治罪條例、偽造文書、詐欺罪，遭判刑等問題與遺憾，透過作業要點，規範參加人員資格認定標準，讓辛苦的里鄰長，透過自強活動獲得認同及凝聚向心力。