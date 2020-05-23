新住民沒身分證難辦紓困 立委湯蕙禎協調爭取

1至3萬元的擴大急難紓困方案上路，民眾申請踴躍，但不少設籍前新住民只領有居留證，還沒有身分證，不符申請要件，立委湯蕙禎也接獲桃園新住民社團陳情，經與中央相關部會極力爭取，文化部最先釋出善意，確定設籍前新住民適用文化部紓困2.0方案，桃園市長鄭文燦也重視，指示各公所針對新住民以共同生活戶形式採專案受理。

衛福部因應疫情推出擴大急難紓困，由於法源為社會救助法，申請對象須領有中華民國國民身分證，若為外籍人士無法受理，也包含設籍前的新住民，桃園市越配權益促進會創會長馮玉英、理事長阮慶漓日前就向曾任桃園市政府民政局長的立委湯蕙禎陳情，反映越南姐妹遠嫁來台，為了增加收入工作，卻因沒有身分證被拒於紓困門外。

湯蕙禎說，桃園新住民人數逾6萬人，排名全國第4，市長鄭文燦上任後重視新住民權益，像是桃園市民卡申辦對象納入只有居留證的新住民，視為桃園市民，可享有各項市民優惠福利，她認為新住民在台灣因疫情陷困，不該因沒有身分證而被排除在外。

湯蕙禎說，經確認中央原本就訂有「設籍前新住民遭遇特殊境遇相關福利及扶助計畫」，只要經濟陷困的新住民符合資格即可向當地縣市政府申請，以桃園來說，一次最高可核發4萬5843元的緊急生活扶助費，已要求內政部函促請各地方政府積極協助新住民申辦。

此外，文化部也有具體回應，其紓困2.0方案補助藝文事業4到6月的員工薪資及一次性營運補助，確定薪資補助對象含括持有居留證且在台長期生活的設籍前新住民，另設籍前新住民開設開設本國公司，也屬紓困補助對象之一。

至於擴大急難紓困方案，桃園市各公所假日持續加班審核，迄今受理件數3萬1243件，核定件數為2萬4960件，核定率將近8成，總核定金額2億8501萬元；市府社會局指出，擴大紓困申請以家戶為單位，新住民若受疫情影響，即便未設籍可以共同生活戶申請，請同住的丈夫或其他家人申請，若為單親新住民，市府也會採專案協助。

市府社會局指出，設籍前新住民遭遇特殊境遇相關福利及扶助計畫已行之有年，主要協助近3個月內遭逢重大變故，導致生活、經濟困難的新住民可申請緊急生活扶助費，申請條件與擴大急難紓困不太相同，市府未來會利用新住民入境台灣時，透過電話關懷服務，多加宣導相關福利、補助資訊。