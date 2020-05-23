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科技廠員工十多年愛心不輟 自動自發助家扶

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

竹南科學園區台灣杜邦竹南廠員工10多年來充分展現愛心，許多人自動自發參與苗栗家扶中心的愛心撲滿認養活動，除了用零錢化為大愛，大家還搭配耶誕節送孩子禮物，從2008年迄今，員工的愛心不曾間斷。

苗栗家扶中心十多年前針對針對受虐兒推動星願娃認養活動，竹南科學園區杜邦竹南廠 (原為陶氏化學公司)員工都熱情相挺，捐助經費協助受虐兒重獲新生。

杜邦竹南廠員工Lisa說，當初廠方接收到家扶召募星願娃的訊息，廠長和廠內員工基於回饋社會及做愛心的理念，開始認養星願娃，後來也投入家扶娃娃的愛心撲滿，這項愛心活動一年2次，持續至今。

從認養星願娃到家扶娃娃，每年愛心撲滿「回娘家」活動都在廠內舉辦，但今年因新冠肺炎疫情影響，星願娃和家扶娃娃首度出廠回到家扶中心，杜邦竹南廠員工得知家扶在疫情期間獲贈的愛心物資減少，也特別準備一些愛心物資捐贈，在防疫期間伸出更溫暖的手。

Lisa說，公司有幾百名同事參與這項活動且都是自動自發，或許是感受到公司倡導的「幸福企業」理念，樂於將愛心分享到社會，除了星願娃、家扶娃娃，大家還在耶誕節為孩子準備禮物，原本只有50件，後來看見孩子收到禮物開心喜悅的模樣，決定加碼，目前每年耶誕節都會提供100件禮物給家扶的孩子。

愛心 認養 杜邦

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