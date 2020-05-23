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苗栗葡萄、紅棗達災害救助門檻 西瓜接受考驗中

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉是全國僅有的紅棗栽培專業區，但今年部分果園受災結果不佳，縣府勘災認定已達救助門檻。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉是全國僅有的紅棗栽培專業區，但今年部分果園受災結果不佳，縣府勘災認定已達救助門檻。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣卓蘭鎮巨峰葡萄今年3、4月受鋒面侵襲，造成授粉不全，出現所謂的「石葡萄」，農委會22日已公告將卓蘭巨峰葡萄列入農業天然災害現金救助地區；公館鄉紅棗今年也出現落花落果現象，縣府21日勘災認定已達25％，將報中央爭取農業災害補助；目前海線地區的西瓜正進入產期，但連日大雨不歇，讓西瓜生產也面臨考驗。

卓蘭地區的巨峰葡萄月前因授粉不全，出現所謂的「石葡萄」，一串葡萄裡有大大小小參差不齊的果粒，立委徐志榮得知後，多次邀集相關單位現勘，農委會22日已公告將卓蘭巨峰葡萄列入農業天然災害現金救助地區，苗栗縣政府要求卓蘭鎮公所今天起加班受理符合救助資格的果農辦理災害申請，減少損失。

苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗專業區，栽培面積廣達90公頃，但受到去年暖冬、雨水稀少等天候影響，部分果園也出現紅棗結果率不佳的現象，縣府農業處21日邀苗栗區農業改良場、公館鄉農會等單位現勘，認定損害面積達25％，已超過20％的救助門檻，縣府將函文農委會爭取辦理列入農業天然災害現金救助地區。

此外，苗栗縣海線地區的西瓜最近已逐漸進入產季，但這一周來梅雨鋒面侵襲，雨勢一波波，預料下周仍有一波大雨將襲台，後龍地區栽植西瓜地區面積廣達200公頃，品質優良，但往年常在採收期碰上大雨，雨後又因強烈日照，造成瓜果水傷，今年在採收前面臨雨勢的挑戰，農民與農政單位也密切關注，期盼今年的產銷不受天候影響。

苗栗縣公館鄉是全國僅有的紅棗栽培專業區，但今年部分果園受災結果不佳，縣府勘災認定已達救助門檻。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉是全國僅有的紅棗栽培專業區，但今年部分果園受災結果不佳，縣府勘災認定已達救助門檻。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 農委會 梅雨

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