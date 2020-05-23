桃園機動遊藝樂園、卡丁車賽場 娛樂稅10%降至2.5%

桃園市娛樂稅徵收率自治條例部分條文修正案昨天經議會三讀審議過關，拍板機動遊藝樂園、卡丁車及戶外小型賽車場課徵娛樂稅從10%降為2.5%，預估娛樂稅1年減收383萬元，民進黨議員蔡永芳無奈，認為此波調降是圖利財團，也憂心調降後對其他業別娛樂產業不盡公平；地方稅務局表示，娛樂稅法規上限50%，授權各縣市自訂，娛樂稅附加在門票票價，將向業者道德勸說調降票價，進而刺激消費、創造利多。

機動遊藝樂園、卡丁車及室外小型賽車場在娛樂稅課徵項目列為「其他」，各縣市針對此類別自訂課徵娛樂稅1％至10%不等，桃園市向來課徵10％娛樂稅，以桃園市去年娛樂去年稅收2億4900萬餘元而言，此3項其他類娛樂稅收總計511萬元，條文修正通過後，娛樂稅確定從10%一口氣調降至2.5%，娛樂稅收預估減少383萬元。

此項娛樂稅修正案由國民黨籍議長邱奕勝、副議長李曉鐘、市議員黃婉如與徐玉樹等人提案，由於事涉桃園市稅收，近日在議會審議時掀起藍綠激烈交鋒，徐玉樹說，現受疫情衝擊，許多企業、餐廳或遊樂場都面臨歇業窘境，政府應多支持這些根留台灣的企業，不該讓他們承受高額稅收，「課稅來辦活動、放煙火，這樣對嗎？」並強調是調降娛樂稅，並非不課稅，執政者應苦民所苦。

民進黨議員蔡永芳說，適用此波機動遊藝樂園、卡丁車和戶外小型賽車場共7家廠商，其中資本額較大的指標企業為小人國、大魯閣，他認為，娛樂稅課稅是課消費者，廠商只是代繳業者，還有代繳獎勵金可拿，但一般民眾不清楚，「娛樂稅調降後，真的會調降票價嗎？」他認為是變相讓廠商有利可圖，若要紓困企業不該是用降稅形式。

蔡也說，自己親自走訪桃園的大魯閣賽車場，玩6分鐘就要花600元，「是有錢人在玩的遊戲」，降稅合理性何在？且其他娛樂稅業別，又以高爾夫球場課10%、年收1億1千萬餘元最多，擔心一旦調降機動遊藝樂園、卡丁車賽車場等項目，會有連動反應，正當公平性不足，所謂用疫情為由來調降，根本是混水摸魚。

由於議員激辯沒有共識，昨天經大會表決以25比16，多數贊成調降通過桃園市娛樂稅徵收率自治條例部分條文修正案，機動遊藝樂園、卡丁車及戶外小型賽車場稅率自10%調降至2.5％，將於今年7月起徵。

桃園市地方稅務局指出，娛樂稅課徵項目類別多，由於類別各自獨立，調降個別稅率較不會有連動性，實務面來看，其實對鄰近的新北、新竹縣市影響較大，因業者投資前一定會比較鄰近縣市課徵的娛樂稅高低，像是2016年桃園調降演唱會娛樂稅從15%減至5%，確實磁吸到不少知名團體願意到桃園辦演唱會，像是五月天近年選擇到桃園開唱，就替桃園「進補」2千萬元稅收。

地稅局指出，由於門票票價屬私契約，法規並無規範娛樂稅調降後，業者應調降門票，但地稅局將個別向業者勸說，要求調降娛樂稅要反映在票價上，也能鼓勵更多消費者走出戶外娛樂。

至於位於桃園龍潭的小人國屬機動遊藝樂園業別，去年遊客數高峰期可達50萬甚至80萬人次，今年僅剩2成左右，有時一天入園不到千人，業者已調整每周休園2天（周一、周二），地稅局指出，已與業者研討過房屋稅、地價稅減稅空間，但礙於法規與實務面恐難以執行，業者也都能理解，至於娛樂稅與營業額牽動，受疫情影響，娛樂稅一定會較去年減收不少。