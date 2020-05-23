鄭文燦同徐國勇視察滯洪池工程　解決環中東路淹水之苦

為改善大牛欄分渠流域桃園市中壢區環中東路及中原大學至中壢工業區一帶，逢豪雨或颱風期問，常有積淹水現象，桃園市水務局利用既有14A埤塘，設置「大牛欄分渠14A滯洪池(中原埤塘生態公園)」。

桃園市長鄭文燦今天陪同內政部長徐國勇前往視察時表示，過去中壢後站周邊地區，包含中原大學及中壢工業區經常淹水，桃園升格後，積極推動各項水利工程，將14A埤塘改造成為智慧型滯洪池，可容納3萬立方公尺的水量，淹水改善範圍涵蓋10公頃面積，讓民眾免於淹水之苦，滯洪池平時還可作為「中原埤塘生態公園」，未來也規劃結合防災教室及景觀餐廳，滿足市民多元的休閒需求。

鄭文燦指出，桃園過去擁有許多河川及水圳系統，但隨著都市化發展，許多水圳失去灌溉功能，市府規劃希望將舊有水圳打造成為新的區域排水系統；環中東路大牛欄分渠鄰近中原大學，市府透過工程將14A埤塘濬深7公尺，打造成為濕式滯洪池，預估滯洪量可達3萬立方公尺，有效解決周邊地區淹水問題。

此外，也針對滯洪池鄰近空間進行整體設計，包含配合中原大學無圍牆校園計畫，打造中原埤塘生態公園，規劃闢建環湖步道、推動綠美化工程等，未來也希望設置防災教室及景觀餐廳，吸引更多民眾造訪。

鄭文燦也提到，14A滯洪池先前在瑪利亞颱風及多次豪大雨期間，操作成效良好；市府也正規劃成立防災工程科，針對全市水圳埤塘建置整合操作系統，並在水利會改制完成後，進一步整合水利會系統，藉此提升桃園防災能力。