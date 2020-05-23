竹縣社區營養推廣中心推銀髮族防疫 拍客語版影片教學

防疫新生活，新竹縣社區營養推廣中心特別拍攝客語版銀髮族「三好一巧」、「我的餐盤」健康飲食的教學影片，並將原本的團體衛教，改為個別面對面營養主題衛教及電話關懷，增加固定的門診諮詢駐點，並擴大在各衛生所進行營養篩檢，帶領社區民眾經營營養健康生活。

受到新冠肺炎疫情影響，新竹縣各鄉鎮社區關懷據點雖全面停辦衛教活動至6月，新竹縣社區營養推廣中心則未因此停止運作，並根據各鄉鎮長者需求，規畫七大教育主題，將團體衛教改為個別面對面營養主題衛教及電話關懷方式辦理，讓長者宅在家也能營養滿點。

新竹縣長楊文科表示，社區營養推廣中心107年正式掛牌啟用，社區營養師走入社區關懷據點、社區營造單位、C級巷弄長照站等，目前已有3104人次長者接受團體營養衛教，根據去年的營養認知調查，有高達9成5社區民眾非常歡迎營養師走入社區。

社區營養推廣中心也在湖口老人會館拍攝健康飲食影片，選用在地食材的地瓜飯、具客家風情的紅糟當佐料、枸杞、乳品及堅果種子入菜，多元食物的攝取大大提昇長者免疫力，簡樸、家常、創意的客家味讓長者吃得更美味。

另外，今年度門診諮詢除固定駐點於關西鎮衛生所外，也在尖石鄉、峨眉鄉等處新增門診衛教，並在各鄉鎮市衛生所擴大進行營養篩檢，帶領社區民眾經營營養健康生活。社區營養師諮詢電話(03)5518160轉291、294、295，歡迎民眾多加利用。