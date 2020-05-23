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竹縣養豬協會 促銷國產健康豬不忘公益為長輩弱勢加菜

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣養豬協會今天在新埔鎮公所旁廣場舉辦「國產健康豬肉促銷獎勵活動」，吸引大批民眾搶購。記者陳斯穎／攝影
新竹縣養豬協會今天在新埔鎮公所旁廣場舉辦「國產健康豬肉促銷獎勵活動」，吸引大批民眾搶購。記者陳斯穎／攝影

受去年非洲豬瘟影響，國內毛豬價格直直落，今年1月疫情爆發以來，民眾減少外食，大多買食材在家自煮，帶動毛豬價格，為提升並穩定豬隻價格，新竹縣養豬協會今天在新埔鎮公所旁廣場舉辦「國產健康豬肉促銷獎勵活動」，縣長楊文科也呼籲大家多購買由專業屠檢獸醫師層層把關，無瘦肉精、沒有藥物殘留的國產健康豬。

新竹縣養豬協會理事陳進裕表示，目前縣內養豬戶大約有300戶，協會成員分布湖口、新豐、新埔、關西、峨眉等鄉鎮，目前共飼養6.5萬頭豬，過去一年約10萬頭左右的豬隻送到肉品市場屠宰後，在傳統市場肉攤販售。

陳進裕說，去年受非洲豬瘟影響，9月中秋節過後國內毛豬價格從每月每公斤均價72元，暴跌至平均豬價每公斤58元，創下10年來的新低價，但自疫情爆發後，許多民眾都選擇買食材在家煮，也讓豬價慢慢回升到每公斤72元，協會今天特別辦理促銷活動，鼓勵民眾消費，提升豬肉購買量，調節產銷回穩豬隻價格。

活動販售新鮮合格的冷凍豬肉產品，不論是三層、五花、排骨肉，都推出2斤100元、約市價4成的親民價格，加上是新冠肺炎疫情以來，縣內首場大型活動，吸引大批民眾一早就排隊搶購。

除辦理促銷活動，協會也捐1000斤健康豬肉給新埔鎮的6個社區，盼能拋磚引玉，影響更多企業、協會發揮愛心，讓社會更溫暖。新埔鎮長林保祿表示，這些豬肉將用在各社區的關懷據點長者共餐，讓長輩及弱勢加菜、補營養。

新竹縣養豬協會今天在新埔鎮公所旁廣場舉辦「國產健康豬肉促銷獎勵活動」，吸引大批民眾搶購。記者陳斯穎／攝影
新竹縣養豬協會今天在新埔鎮公所旁廣場舉辦「國產健康豬肉促銷獎勵活動」，吸引大批民眾搶購。記者陳斯穎／攝影
新竹縣養豬協會協會捐1000斤健康豬肉給新埔鎮6個社區的關懷據點，盼能拋磚引玉。記者陳斯穎／攝影
新竹縣養豬協會協會捐1000斤健康豬肉給新埔鎮6個社區的關懷據點，盼能拋磚引玉。記者陳斯穎／攝影

豬價 非洲豬瘟 疫情

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