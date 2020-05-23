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「臉部平權」桃園生根 國小學童為顏損者發聲

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
陽光基金會社教員(左１)及參與專題比賽的石門國小導師與學童。圖／石門國小提供
陽光基金會社教員(左１)及參與專題比賽的石門國小導師與學童。圖／石門國小提供

每年5月17日為臉部平權日，5月17日至24日為國際臉部平權週，陽光基金會十年來在台灣推動臉部平權的本土經驗已成為國際友邦的學習對象，也讓「臉部平權」的種子已悄悄在桃園生根萌芽。

桃園市石門國小一群六年級學童為推廣臉部平權，規劃了專題研究「讓他們，別再異顏難近」參與「桃園市國民中小學學生專題研究比賽實施計畫生命教育-從心做起、讓愛加倍」，獲得特優殊榮肯定。陽光基金會副執行長暨桃竹中心主任林瑞嬌表示，去年12月陽光社教員與傷友前往石門國小宣導臉部平權，事後這群孩子透過專題比賽，不僅自編戲劇推廣更積極參與社會倡議，小小年紀展現了高度民主素養。

石門國小四名六年級同學從顏損者古代求職、現代生活、現代求職、社會福利四大主題中找了許多的文獻資料，將近三萬字，孩子們自行整理調整至一千多字才提案成功，花了參賽的孩子們非常多的時間與心力。指導老師鄧珮菁說，孩子們都願意額外運用自己放學的時間來準備與練習，更主動至「提點子－公共政策網路參與平台」提案，期許中央政府能加強學校對於顏損者的相關教育。

擔任組長的施佑勳表示，小時候會對長得不一樣的人多看幾眼，現在知道用「平常心」面對。組員簡證修表示，有的人外表雖然有傷疤，若沒有用心去認識與了解，不會知道他生命中有著什麼感動人心的奮鬥故事。組員鈺庭也說，透過專題比賽，知道許多顏損者是因意外或先天關係，造成臉部跟別人不一樣，其實他們跟一般人並沒有不同。

國際臉部平權週，陽光基金會邀請民眾轉發分享由台灣在內的7個國家以及37位傷友、家屬、專業人員共同拍攝的影片，讓國際看見台灣推動平權的力量！瞭解更多請上臉部平權官網 https://0517.sunshine.org.tw

桃園市石門國小專題比賽指導教師及學童們。圖／陽光基金會提供
桃園市石門國小專題比賽指導教師及學童們。圖／陽光基金會提供

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