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用行動支持醫護人員 新竹餐廳贈2020顆黑豬肉粽

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹知名的龍湖餐廳及祥鈺、慈祥國際同濟會，今天發起贈粽感恩活動，陸續將2020顆「黑豬肉粽」，分送給新竹5家醫院。記者陳斯穎／攝影
新竹知名的龍湖餐廳及祥鈺、慈祥國際同濟會，今天發起贈粽感恩活動，陸續將2020顆「黑豬肉粽」，分送給新竹5家醫院。記者陳斯穎／攝影

台灣能夠在這一波新冠肺炎衝擊中成為全世界模範生，堅守在最前線的醫護人員功不可沒，新竹知名的龍湖餐廳及祥鈺、慈祥國際同濟會，今天發起贈粽感恩活動，陸續將2020顆「黑豬肉粽」，分送給新竹5家醫院，用實際行動力挺這些幕後英雄，也呼籲大家攜手再一次創造台灣奇蹟。

策劃這項感恩活動的龍湖餐廳董事長蘇永勝表示，這一波疫情衝擊中，醫護人員承受的工作壓力及風險很大，他們是台灣成為防疫模範生的真正幕後英雄，因此餐廳全體員工決定用親手包製的「黑豬肉粽」，向他們表達滿滿的敬意與謝意，獲贈肉粽的醫療機構有台大新竹醫院、新竹馬偕醫院、國泰醫院、南門醫院、新竹國軍醫院。

一項口碑很好的龍湖餐廳在這一波疫情中受創嚴重，業績滑落九成多，僅剩不到正常時期的一成，但蘇永勝說，如果沒有醫護人員艱辛的堅守崗位，可能有更多餐廳關門大吉了。

因應疫情而誕生的「黑豬肉粽」，背後有著感人的溫馨故事。蘇永勝說，不忍心讓30個員工放無薪假，影響到全家生計，他跟員工們商量後決定包粽開創活路，並且由他的老婆跟專業主廚們帶領員工一起包粽。

為了不砸壞龍湖餐廳原有的口碑，除了糯米、黑豬後、香菇、蘿蔔乾等材料都是挑選上等貨，蘇永勝前後舉辦5次品嚐會，邀請餐飲專家、社團代表、新竹市農會幹部，一次又一次品嚐後給予建議，再不斷修正口感，最後終於做出滿意度很高的「黑豬肉粽」，並在5月1日正式推出販售。

略具客家口味的「黑豬肉粽」在新竹市農會各據點開始行銷後，獲得相當好評，除了口感極佳，CP值很高是多數顧客共同的心聲。對此，蘇永勝表示，目前景氣不是很好，龍湖員工感受尤其深刻，所以他們採「餐廳品質、平民價位」的策略，透過薄利多銷的做法，讓大家都能過一個快樂的端午節。

新竹 醫護人員 疫情

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